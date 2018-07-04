2018 Dünya Kupası son 16 turunda günün merakla beklenen maçında Kolombiya, İngiltere ile karşı karşıya geldi. İngiltere, 57. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçerken Kolombiya'da Yerry Mina 90+3'te ağları havalandırdı ve normal süre 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Uzatmalarda gol çıkmaması üzerine seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları neticesinde Dünya Kupası'nın son çeyrek finalisti İngiltere oldu.

KOLOMBİYA 4-5 İNGİLTERE (SERİ PENALTI ATIŞLARI SONUCU)

Kolombiya 0-1 İngiltere, 57' Harry Kane (p)

Kolombiya 1-1 İngiltere, 90+3' Yerry Mina

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İngiltere, Kolombiya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finale yükselen son ekip olan İngiltere, bu turda İsveç ile eşleşti. Mücadele, 7 Temmuz Cumartesi günü Samara Arena'da oynanacak.

16. dakikada İngiltere gole yaklaştı. Lingard, sağ kanattan bindiren Trippier'ın önüne topu gönderdi. Trippier son çizgiye inmeden arka direğe ortasını yaparken, Harry Kane'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

54. dakikada kullanılan korner esnasında Harry Kane, Carlos Sanchez ile ceza sahası içinde girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem Mark Geiger penaltı noktasını gösterdi. 57'nci dakikada penaltıyı kullanan Kane, topu filelere gönderdi: 0-1

63. dakikada İngiltere ikinci gole yaklaştı. Henderson'ın, Kolombiya ceza sahası dışından arka direğe yaptığı ortada Dele Alli, altıpas içinde kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

81. dakikada Kolombiya beraberliği yakalama şansını kullanamadı. Hızlı gelişen atakta Bacca, soldan bindiren Cuadrado'nun önüne topu bıraktı. Cuadrado'nun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Uribe yaklaşık 30 metreden önünde seken topa çok sert vurdu. Kaleci Pickford son anda meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

90+3. dakikada Kolombiya beraberliği yakaladı. Sol taraftan Cuadrado'nun kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde Mina kafayı vurdu. Yerden de seken top, köşeden ağlarla buluştu: 1-1

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada uzatmalara gidildi.

112. dakikada İngiltere etkili geldi. Henderson'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Danny Rose, sol çaprazdan yerden sert vururken, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelede uzatma bölümü de 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran İngiltere, adını çeyrek finale yazdırdı.

SERİ PENALTI ATIŞLARI

İngiltere adına penaltıları kullanan Harry Kane, Rashford, Trippier ve Dier atışlarını gole çevirirken, Henderson penaltı atışında golü bulamadı.

Kolombiya'da ise Falcao, Cuadrado ve Muriel penaltılarda fileleri havalandırırken, Uribe ve Bacca penaltı atışından faydalanamadı.

Stat: Spartak

Hakemler: Mark Geiger (ABD), Joe Fletcher (Kanada), Frank Anderson (ABD)

Kolombiya: Ospina, Arias (Dk. 116 Zapata), Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Carlos Sanchez (Dk. 79 Uribe), Lerma (Dk. 61 Bacca), Cuadrado, Quintero (Dk. 88 Muriel), Falcao

İngiltere: Pickford, Walker (Dk. 113 Rashford), Stones, Maguire, Henderson, Trippier, Dele Alli (Dk. 81 Dier), Lingard, Ashle Young (Dk. 102 Rose), Sterling (Dk. 88 Vardy), Harry Kane

Goller: Dk. 57 Harry Kane (Penaltıdan) (İngiltere), Dk. 90+3 Mina (Kolombiya)

Sarı kartlar: Dk. 41 Barrios, Dk. 52 Arias, Dk. 54 Sanchez, Dk. 63 Falcao, Dk. 64 Bacca, Dk. 118 Cuadrado (Kolombiya), Dk. 56 Henderson, Dk. 69 Lingard (İngiltere)