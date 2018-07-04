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'dan ayrılan 'ün yeni takımı belli oldu

'la profesyonel sözleşme imzalamayan ve yollarını ayıran , 'a transfer oldu.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:18
Trabzonspor'dan ayrılan Sefa Akgün'ün yeni takımı belli oldu

'da geçtiğimiz günlerde profesyonel yapılmak istenilen ancak bordo mavili takıma sunulan şartlar nedeni ile Özkan Sümer'den ret cevabı alan , 1 Temmuz itibari ile boşa düştü. Genç oyuncuya 1.600 TL maaş ve 1461 'da kiralamak oynamayı öneren Trabzonspor genç oyuncuya "bu teklifi kabul etmelisin" dedi. Bu tekliften memnun olmayan Sefa Akgün ve menajeri yeni kulüp aramalarına başladı.

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Bu gelişmenin ardından genç yetenek Sefa Akgün, 'a imza attı. Trabzonspor'a 510.000 Bin TL yetiştirme bedeli ödeyecek olan spor'un Sefa'ya 15 bin TL peşin ücret ödediği aylık da 4 bin TL maaş vereceği belirtildi. Ayrıca oyuncunun serbest kalma maddesinin ise 7 milyon Euro olacağı ifade edildi. Sefa ile geçtiğimiz dönemlerde Roma ilgilenmişti.

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Trabzonspor'dan ayrılan Sefa Akgün'ün yeni takımı belli oldu
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