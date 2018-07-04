Trabzonspor'dan ayrılan Sefa Akgün'ün yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde profesyonel yapılmak istenilen ancak bordo mavili takıma sunulan şartlar nedeni ile Özkan Sümer'den ret cevabı alan Sefa Akgün, 1 Temmuz itibari ile boşa düştü. Genç oyuncuya 1.600 TL maaş ve 1461 Trabzon'da kiralamak oynamayı öneren Trabzonspor genç oyuncuya "bu teklifi kabul etmelisin" dedi. Bu tekliften memnun olmayan Sefa Akgün ve menajeri yeni kulüp aramalarına başladı.

ERZURUMSPOR'LA ANLAŞTI



Bu gelişmenin ardından genç yetenek Sefa Akgün, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a imza attı. Trabzonspor'a 510.000 Bin TL yetiştirme bedeli ödeyecek olan Erzurumspor'un Sefa'ya 15 bin TL peşin ücret ödediği aylık da 4 bin TL maaş vereceği belirtildi. Ayrıca oyuncunun serbest kalma maddesinin ise 7 milyon Euro olacağı ifade edildi. Sefa ile geçtiğimiz dönemlerde Roma ilgilenmişti.