BREZİLYA-BELÇİKA- CANLI

2018 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Brezilya, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bugün TSİ 21.00'de Kazan Arena'da oynanacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Brezilya-Belçika maçı TRT 1'den ve www.sabah.com.tr'den canlı izlenebilecek.

BREZİLYA 0-1 BELÇİKA

13' Kompany

Brezilya-Belçika karşılaşmasıyla Dünya Kupası Çeyrek Final heyecanı devam edecek. Bu turun ikinci maçında karşılaşacak iki ekip, şu ana kadar hiç kaybetmedi. İngiltere ile aynı grupta yer alan Belçika, tüm maçlarından galip ayrılırken, Brezilya ise bir maçından beraberlikle ayrıldı. Çok sayıda önemli yıldızın sahada olacağı Uruguay-Fransa müsabakasında hangi takımın adını üst sıraya yazdıracağı merak ediliyor.

BU TURA NASIL GELDİLER?

Tite yönetimindeki Brezilya, E Grubu'nda İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika ile mücadele etti. Açılış maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Sambacılar, ikinci maçta ise Kosta Rika'yı 2-0 yendi. Son maçta Sırbistan ile karşılaşan Güney Amerika ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçların ardından 7 puan toplayan Brezilya grubu lider tamamladı. Rakip kaleye 5 gol atan Sambacılar kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Son 16 Turunda Meksika ile karşılaşan Sambacılar rakibini 2-0 yenerek turu geçti.

Roberto Martinez yönetimindeki Belçika turnuvaya iddialı başlayan ekiplerden biri oldu. G Grubu'nda İngiltere, Tunus ve Panama ile mücadele eden ekip ilk maçında Panama'yı 3-0 ile geçti. Ardından Tunus ile karşılaşan Belçika, sahadan 5-2 galip ayrıldı. Grup liderini belirleyecek maçta İngiltere'yi 1-0 yenen Belçika G Grubu'nu kayıpsız, 9 puanla lider tamamladı. Grup maçlarında 9 gol atan Belçika kalesinde ise 2 gol gördü. Belçika, Son 16 Turunda ise Japonya'yı 3-2 yenerek adını Çeyrek Final'e yazdırdı.