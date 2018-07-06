Tanju Çolak: "Pote ile ilgileniyoruz"

Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak , Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, önceki gün yapılan kongrede başkanlığa seçilen Murat Sancak 'ın, kendisinin 25 yıllık dostu olduğunu ifade ederek, "Sportif direktörlük teklifini dün aldım ve kabul ettim. Murat Sancak bir iş adamıdır ama delikanlıdır, adam gibi adamdır." dedi.

"Tanju Çolak'ın olduğu yerde başarı olmak zorundadır." ifadesini kullanan Çolak, şöyle konuştu:

"İşimiz kolay değil. Ateşten gömlek giyeceğiz ancak aşılmayacak da zorluk yoktur. Bunun için öncelikle sabırlı olmamız gerekiyor. Sadece sahada iyi olmak, ekip olmakla değil aynı zamanda bu büyük şehrin ileri gelen erkanı, iş insanları ve 12. adam olan taraftarımızla kol kola, omuz omuza olmak istiyoruz, olacağız da. Özellikle belirtmek isterim ki Murat Sancak faktörüyle buradayım. Önceliğimiz, Adana Demirspor'u kurumsal bir yapıya kavuşturup, uluslararası bir kulüp haline getirip, hedeflerimiz ile bu büyük ve güzel şehrin ismini Avrupa'da duyurmak olacaktır. Gün, dayanışma günüdür. Adana Demirspor için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum. İçeride ve dışarıda takım olmamız esastır."

- "TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜ PAZAR GÜNÜNE KADAR AÇIKLAYACAĞIZ"

Tanju Çolak, zamanlarının kısa olduğu belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz teknik direktör sorununu çözmek. Onu da çözeceğiz. Düşüncemizde 3-4 teknik direktör var, kendileriyle konuştuğumuz. Teknik direktörümüz en geç pazar günü akşamına kadar açıklanacaktır. Onun düşünceleri, istedikleri doğrultusunda transfere yönelip, gelecek hafta çarşamba-perşembeye kadar tüm futbolcuları kadroya dahil edip burada 5-6 gün çalışıp sonra kampa gideceğiz. Yapılacak şeylerin en hızlısını yapmaya çalışıyoruz. Futbolcu da yok. İstediğimiz teknik adamlar görevde. Alacaklarımızın da en az onlar kadar iyi olduğunu düşünüyorum. "

- "TÜRKİYE'NİN EN İYİ FUTBOLCULARI BURAYA GELMEK İSTİYOR"

Bir gazetecinin, futbolcu transferlerinin nasıl yapılacağına yönelik sorusu üzerine Tanju Çolak, şöyle cevap verdi:

"Murat Sancak da söyledi; sabırlı olmamız lazım. Bu kadar borç var ama Murat Bey'den bir bütçe alacağımızı düşünüyorum. Son iki senedir kıl payı düşmekten kurtulan Adana Demirspor var. Öyle bir takım yapmayacağız ama şampiyonluk sözü de vermiyoruz. Ama diyoruz ki, 'Neden olmasın?' Bugün Türkiye'nin en iyi futbolcuları buraya gelmek istiyor. Çünkü burada Murat Sancak, Tanju Çolak ve yönetim kurulu farkı var. Hepsi çok tecrübeli ve değerli insanlar."

Çolak, güzel bir takım kuracaklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da oyuncu getirebilecek ilişkilere sahibiz. Yeter ki onlar bizde oynamak istesin veya alacağımız teknik direktör onları talep etsin. Hiç sorun değil." diye konuştu.

Geçmişte Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol kralı olan ve daha sonra APOEL Nikosia'ya transfer edilen Mickael Pote'yle ilgilendiklerini de belirten Çolak, Fransız futbolcunun yeniden takıma dahil edilebileceğini sözlerine ekledi.

- SÖZLÜ'DEN ZİYARET

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, tesisleri ziyaret ederek önceki gün başkanlık görevine seçilen Murat Sancak ve sportif direktör Tanju Çolak'a 'Hayırlı olsun.' temennisinde bulundu.

Sözlü, Adana Demirspor'a maddi ve manevi desteklerinin süreceğini belirterek, "Yeni yönetime ve teknik ekibe yeni sezonda başarılar diliyorum. Adana'mıza ve Adana Demirspor'a hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ziyarette yöneticiler de yer aldı.