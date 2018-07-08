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'de iki hedef: Moussa Sissoko ve Georges-Kevin N'Koudou

Jack Wilshere’in West Ham’la anlaşmasının ardından 'de gündeme gelen son isim Moussa Sissoko oldu. Teknik direktör Phillip Cocu’nun özellikle istediği kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou da listede yer aldı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Fenerbahçe'de iki hedef: Moussa Sissoko ve Georges-Kevin N'Koudou
'nin İstanbul'da görüştüğü Wilshere, ailesini İngiltere dışına çıkmak için ikna edemeyince, West Ham United'la anlaştı. Bunun üzerine yeni girişimlere başlayan sarılacivertliler, orta saha transferi için Tottenham'dan Moussa Sissoko'yu gündemine aldı. Geçen yıl Trabzonspor'un da ilgilendiği 28 yaşındaki Fransız oyuncu için Fenerbahçe, Tottenham'a kiralama teklifi yaptı. Öte yandan Philliph Cocu'nun "4-3-3 sistemime çok uygun" dediği 23 yaşındaki Georges- Kevin N'Koudou da transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe, Tottenham'ın diğer Fransız futbolcusunu da kiralamayı hedefliyor.
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Fenerbahçe'de iki hedef: Moussa Sissoko ve Georges-Kevin N'Koudou
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