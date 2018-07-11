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bugün kampa katılıyor

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Negredo bugün kampa katılıyor
Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediğini söylediği Alvaro bugün siyah-beyazlıların Avusturya'da başlayacak kampına katılacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise yaptığı açıklamada "Negredo yanlış anlaşıldı. İspanya'da bizim kontrolümüzde tedavisi oluyor. Kampa katılabilir. Şansız bir sezon geçirdi. Taraftar seviyor. O da Beşiktaş'ı seviyor" ifadesini kullanmıştı. Negredo'nun kampa katılması sonrasında Güneş'in, İspanyol forvet hakkındaki kararının ne olacağı ise merak konusu.
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Negredo bugün kampa katılıyor
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