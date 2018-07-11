Negredo bugün kampa katılıyor

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediğini söylediği Alvaro Negredo
bugün siyah-beyazlıların Avusturya'da başlayacak kampına katılacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise yaptığı açıklamada "Negredo yanlış anlaşıldı. İspanya'da bizim kontrolümüzde tedavisi oluyor. Kampa katılabilir. Şansız bir sezon geçirdi. Taraftar seviyor. O da Beşiktaş'ı seviyor" ifadesini kullanmıştı. Negredo'nun kampa katılması sonrasında Güneş'in, İspanyol forvet hakkındaki kararının ne olacağı ise merak konusu.