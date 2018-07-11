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Orman: Belki de gelir

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Orman: Belki Pique de gelir
Başkanı ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Shakira konseri öncesinde organizasyona ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Stadın bu gibi organizasyonlarda da kullanılmasını istediklerini belirten Orman, "Bu stadı yaparken hep çok uzun zaman kullanılsın istedik. Bir tek maç günleri değil. Netice itibarıyla burası milli bir servet, insanlar hep içinde olsun, yaşasın istiyoruz" dedi. Beşiktaş Başkanı, "Shakira'nın bizden talebi değil de bizim ondan taleplerimiz var. Birincisi, yarın (bugün) onu inşallah Beşiktaşlı yapacağız. İkincisi eşi de çok önemli bir futbocu, bakarsınız onu da Beşiktaş'a getiririz, güzel olur" ifadelerine yer verdi. Stadın konsere hazırlanması aşamasında en büyük zorluğu çimlerde yaşadıklarını söyleyen Orman, Hırvatistan'ın alacağı sonuçlara göre ya final ya da üçüncülük maçına Vida'ya destek olmak için gideceğini de sözlerine ekledi.
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Orman: Belki Pique de gelir
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