Hırvatistan, İngiltere'yi geçti Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere'yi uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Hırvatistan'a final kapılarını açan goller 68. dakikada Ivan Perisic ve 109. dakikada Mario Mandzukic'in ayağından geldi. Hırvatistan bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline yükselirken İngiltere ise 52 yıllık final hasretine son vermeyi başaramadı.

2018 Dünya Kupası finali 15 Temmuz Pazar günü 18.00'da Hırvatistan ile Fransa arasında Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak.

HIRVATİSTAN 2-1 İNGİLTERE (MAÇ SONUCU)

5' Kieran Trippier

68' Ivan Perisic

109' Mario Mandzukic

2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1 biten yarı final mücadelesinde Hırvatistan, uzatma bölümünde İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Hırvatistan finalde Fransa'nın rakibi oldu. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda final mücadelesi 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

5. dakikada İngiltere öne geçti. Dele Alli'nin düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına Trippier geçti. Trippier, Hırvatistan ceza yayı önünden kullandığı frikikte topu ağlara gönderdi: 0-1.

32. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Rebic, sağ kanattan yerden İngiltere ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu bir kez daha önünde bulan Rebic, İngiltere ceza sahası önünden gelişine vurdu, kaleci Pickford iki hamlede topu kontrol etti.

68. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Vrsaljko'nun altıpas önüne yaptığı ortaya Perisic, Walker'dan önce ayak koydu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

72. dakikada Hırvatistan net bir fırsatı kullanamadı. İngiliz savunmasının yaptığı hatada topu önünde bulan Perisic ceza sahasına girdi. Perisic sol çaprazdan ters köşeye şutunu gönderdi, top yan direkten döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Rebic'in zayıf şutunda ise meşin yuvarlağı kaleci Pickford kontrol etti.

84. dakikada yine Hırvatlar etkili geldi. Sağ kanattan arka direğe yapılan yüksek ortaya kaleci Pickford ile Mandzukic yükseldi. Boşta kalan topu önünde bulan Perisic, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta gönderdi.

99. dakikada İngiltere gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Stones kafayı vurdu, Vrsaljko kaleye giden topu çizgi üzerinde kafa ile uzaklaştırdı.

105+2. dakikada Hırvatistan 2. gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Perisic'in altıpas önüne gönderdiği sert topa Mandzukic dokundu. Kaleci Pickford'un ayağına çarpan top yükseklik kazanarak kornere gitti.

109. dakikada Hırvatistan öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmaya çarpan top yükseklik kazandı. Perisic'in kafa ile indirdiği topa Mandzukic altıpas önünde sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.

Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Hırvatistan finale yükseldi.

Stat: Luzhniki

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 95 Pivaric), Rakitic, Brozovic, Rebic (Dk. 101 Kramaric), Modric (Dk. 118 Badelj), Perisic, Mandzukic (Dk. 115 Corluka)

İngiltere: Pickford, Walker (Dk. 112 Vardy), Stones, Maguire, Henderson (Dk. 97 Dier), Trippier, Dele Alli, Lingard, Young (Dk. 91 Rose), Sterling (Dk. 74 Rashford), Kane

Goller: Dk. 5 Trippier (İngiltere), Dk. 68 Perisic, Dk. 109 Mandzukic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 48 Mandzukic, Dk. 96 Rebic (Hırvatistan), Dk. 54 Walker (İngiltere)