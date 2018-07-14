Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri yapmak üzere dün İstanbul'a getirdiği Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, transfer edilen Ferdi'nin sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmedi.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır. Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz" denildi.

COCU: FERDİ'NİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu da genç oyuncu için, "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

34 MAÇTA 7 GOL

Geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 34 maçta 7 gol atan Ferdi, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor.

Türk asıllı 19 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giydi.

Sarı-lacivertli kulüp Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ile 21 yaşındaki Barış Alıcı'dan sonra bir genç oyuncu transferine daha imza attı.