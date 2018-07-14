İsviçre’de tatsız prova

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lk hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan F.Bahçe, İsviçre
kampındaki ilk sınavında Lozan'a 2-1 yenildi. Phillip Cocu, İsviçre 2. Lig ekibi önünde forvette Alper Potuk
'a görev verdi. Sakatlığı nedeniyle Soldodo'dan yoksun kampa gelen F.Bahçe'de genç forvet Ahmethan da ikinci yarıda forma giydi.
Lozan'ın gollerini 75 ve 77'de Kololli atarken, Kanarya'nın tek sayısını 83'te Yiğithan kaydetti. Yeni transferlerden Berke Özer oynamazken, Barış Alıcı ikinci yarının başında oyuna girdi. Kendinizi geliştirin
Phillip Cocu maçtan sonra, "Bazı futbolcularımızın fizik gücünü yukarı çekmesi ve kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Transferler için çalışıyoruz" diye konuştu.