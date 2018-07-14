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’de tatsız prova

, ’deki ilk hazırlık maçında Lozan’a mağlup olurken, pozisyon üretmekte büyük sıkıntı yaşadı

Giriş Tarihi: 14.7.2018
İsviçre’de tatsız prova
İlk hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan F.Bahçe, kampındaki ilk sınavında Lozan'a 2-1 yenildi. Phillip Cocu, İsviçre 2. Lig ekibi önünde forvette 'a görev verdi. Sakatlığı nedeniyle Soldodo'dan yoksun kampa gelen F.Bahçe'de genç forvet Ahmethan da ikinci yarıda forma giydi. Lozan'ın gollerini 75 ve 77'de Kololli atarken, Kanarya'nın tek sayısını 83'te Yiğithan kaydetti. Yeni transferlerden Berke Özer oynamazken, Barış Alıcı ikinci yarının başında oyuna girdi.

Kendinizi geliştirin
Phillip Cocu maçtan sonra, "Bazı futbolcularımızın fizik gücünü yukarı çekmesi ve kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Transferler için çalışıyoruz" diye konuştu.
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İsviçre’de tatsız prova
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