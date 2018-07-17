Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Majid Hosseini transferi arap saçına döndü

transferi arap saçına döndü

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
Majid Hosseini transferi arap saçına döndü
'UN istediği İranlı stoper Hosseini transferini FIFA çözecek gibi... İran'ın Esteghlal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoperin sözleşmesindeki "15 Temmuz'a kadar 100 bin $'a serbest kalır" maddesine rağmen Trabzonspor'a her türlü engel çıkarıldı. İlk olarak İran kulübü, hesap numarasını vermediği gibi oyuncunun pasaportuna bile el koydu. Ardından 8 farklı menajer devreye girdi. 15 Temmuz geçince oyuncuya pasaportunu geri veren İran kulübü, Trabzon'a da "Gelin görüşelim ama fiyat değişti" mesajını yolladı. Trabzonspor ise İran'a bir yetkili göndererek, oyuncunun özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle FIFA'ya başvuracağını belirtti. İran cephesi bunun üzerine geri adım attıysa da hala sonuç yok.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Majid Hosseini transferi arap saçına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN