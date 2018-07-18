Damien Comolli: Transferlerin %99'u telefonla yapılıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İsviçre kampında basının sorularını yanıtladı. Fransız futbol adamı, transferle ilgili tüm sorulara cevap verdi ancak isim ve mevki konusunda sessizliğini korudu. İşte o cevaplar: 100'DEN fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz. Sadece şu an için değil gelecek için de çalışıyoruz. Takımın Şampiyonlar Ligi maçına hazır olacağına inanıyoruz. İzlediğimiz oyuncular kendi takımlarında hazırlıklara başladılar. Eğer transfer yaparsak bu oyuncular fizik olarak hazır halde takıma dahil olacaklar.

TRANSFERLERİN %99'U TELEFONLA YAPILIYOR

SAHA içerisinde olduğu kadar saha dışında da bir ekibiz. Günde iki üç defa başkanla konuşuyorum, aynı zamanda Cocu ile de sürekli konuşuyorum. Her gün bu durumu masaya yatırıyoruz. Transferlerin yüzde 99'u artık telefonla yapılıyor. Benim Fenerbahçe kampında sürekli yer almam transfer görüşmesi yapmadığım anlamına gelmiyor. Cocu'nun oyun tarzına uygun isimleri alacağız. Gelirler ve burada gelişirler gibi düşüncemiz yok.

TEMKİNLİYİM, TARAFTARA HAYAL SATAMAM

PEŞINDE olduğumuz oyuncular çok iyi oyuncular. Yani pazar değeri yüksek ve kaliteliler. Şu ana kadar üç tane yetenekli oyuncu getirdik. Transfer dönemi bugün kapansa dahi ilk günden bu güne daha iyi durumdayız. Başkanımızın seçim döneminde yaptığı açıklamalara paralel olarak devam ediyoruz. Yetenekli genç oyuncuları Fenerbahçe'ye kazandırmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oyuncu imza atmadan 'transfer yaptık' demem. Hırslı değiliz, iddialı değiliz gibi gözükmesin. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ve çalışıyoruz. Ben temkinli ve kontrollü olmak zorundayım, taraftara da hayal satamam.

GELECEĞİ MAHKUM ETMEYECEĞİZ

FENERBAHÇE Sportif Direktörü Comolli, transferde Finansal Fair Play (FFP)'den dolayı sıkıntı yaşadıklarının da altını çizerken, ekonomik olarak yaşananları şöyle özetledi: UEFA ile devam eden bir yıllık anlaşmamız var, FFP'den dolayı bir kısıtlamamız var. Dünyanın bütün paraları bile önünüzde olsa bu parayı harcayamazsınız. 24 Temmuz'da başkanımız Ali Koç, FBTV'ye çıkacak ve finansal konular ile alakalı camiamızı bilgilendirecek." Kendisine yöneltilen Jack Wilshere sorusu üzerine ise Comolli, "Biz bu kulübü daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Yapmayacağımız tek şey var; acele davranarak bu kulübü tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağız. Bir tane kaliteli oyuncu getireceğiz diye Fenerbahçe'yi gelecekte mahkum etmeyeceğiz" dedi.

BAŞKANIMIZ İSTERSE SOYUNMA ODASINA GELİR

COMOLLI, çalışma sistemi ile ilgili olarak şunları söyledi: Bu kulübün başkanı istediğini yapabilir. Soyunma odasına gelirse bu onun kararıdır. Böyle bir şey yapıyorsa iyi bir sebebi vardır. İstanbulspor maçından sonra 'soyunma odasına gelecek misiniz?' diye sordum ancak 'kesinlikle hayır' dedi. Ben iş açısından çok rahatım. Bizim çerçevemiz çok net. İletişim içinde olursanız iyi bir şekilde çalışabilirsiniz. Başkanımız Fenerbahçe'nin yönetim yapısını değiştirmek istiyor. Bunu yaparken de Türk futbolunun da yüzünü değiştirmek istiyor. Seçimi nasıl kazandığını düşünürseniz bu değişimi görürsünüz.