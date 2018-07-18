Fenerbahçe'ye Sven van Beek reddi!

Fenerbahçe, defansını Feyenoord'dan Sven van Beek ile güçlendirmek istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifin reddedildiği öğrenildi.

Feyenoord formasıyla 16'sı Avrupa kupası olmak üzere toplam 126 maça çıkan Van Beek için bu rakamı az bulan Hollanda ekibi, daha güçlü teklifler bekliyor. Fenerbahçe, sunduğu teklifini yükseltirse pazarlıklar sürecek, aksi halde Van Beek transferi rafa kalkacak.

SON ANDA RET

Fenerbahçe, Van Beek için Feyenoord'la anlaşmak üzereydi. Ancak Hollanda ekibi son anda 5.5 milyon euroyu kabul etmedi.