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'den iddialarına cevap

Ekvatorlu forvet , iddialarına şu sözlerle yanıt verdi, "Menajerim ‘senin için en iyisini yapacağım’ diyor. Eğer ’a gidersem merak ettiğim tüm güzel yerlerini tek tek gezeceğim." dedi.

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Jhon Cifuente'den Fenerbahçe iddialarına cevap
Fenerbahçe'nin forvet listesinde ilk sıraya yükselen transfer dedikodularına cevap verdi. İki gol birden attığı 'ya 3-2 kaybettikleri maçtan sonra Ekvatorlu gazetecilerin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Cifuente, "Ekvator'da doğan her futbolcunun hayalinde Avrupa'da oynamak vardır. İstanbul haberlerini ben de sizin gibi takip ediyorum. Menajerimle yaptığım konuşmalarda bana, 'endişe etme, senin için en iyisini yapacağım' sözünü veriyor. Kulübüm de bana soruyor, 'teklif var mı?' diye. Tek bildiğim eğer bir gün İstanbul'da oynarsam şehirle ilgili merak ettiğim tüm tarihi yerleri tek tek gezeceğim. İstanbul'u çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Jhon Cifuente'den Fenerbahçe iddialarına cevap
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