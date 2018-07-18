Jhon Cifuente'den Fenerbahçe iddialarına cevap

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enerbahçe'nin forvet listesinde ilk sıraya yükselen Jhon Cifuente
transfer dedikodularına cevap verdi. İki gol birden attığı Barcelona
'ya 3-2 kaybettikleri maçtan sonra Ekvatorlu gazetecilerin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki
Cifuente, "Ekvator'da doğan her futbolcunun hayalinde Avrupa'da oynamak vardır. İstanbul haberlerini ben de sizin gibi takip ediyorum. Menajerimle yaptığım konuşmalarda bana
, 'endişe etme, senin için en iyisini yapacağım' sözünü veriyor. Kulübüm de bana soruyor,
'teklif var mı?' diye. Tek bildiğim eğer bir gün İstanbul'da oynarsam şehirle ilgili merak ettiğim tüm tarihi yerleri tek tek gezeceğim. İstanbul'u çok merak ediyorum"
ifadelerini kullandı.