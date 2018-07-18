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'dan Allison için 62 milyon pound

İngiliz ekibi , İtalyan temsilcisi Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson'nun transferi için 62 milyon pound önerdi. Bu transfer gerçekleşirse Allison dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 11:26
Liverpool'dan Allison için 62 milyon pound

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Premier Lig ekiplerinden , kaleci arayışlarını sürdürüyor. Kaleci Loris Karius'un performansından memnun olmayan İngiliz ekibinde ise rota Serie A takımlarından Roma'nın Brezilyalı file bekçisi olarak ön plana çıkıyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Liverpool'un Allison için Roma'ya 62 milyon pound teklif ettiğini ileri sürdü. Haberde İtalyan temsilcisinin başarılı kalecinin transferine açık kapı bıraktığı belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı kaleci, en pahalı kaleci unvanını kazanacak.

2016 yılında Brezilya'nın Internacional takımından 7.5 milyon euroya transfer olan 25 yaşındaki kaleci, iki sezonda toplam 64 resmi müsabakaya çıktı. Allisson son olarak Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini korudu.

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Liverpool'dan Allison için 62 milyon pound
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