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, Jevtovic'i renklerine bağladı

, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen orta saha oyuncusu ile  2+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 16:45
Atiker Konyaspor, Jevtovic'i renklerine bağladı

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulübün ikinci başkanı ve katıldı. Jevtovic ile 2+1 yıllığına anlaştıklarını belirten Selçuk Aksoy, Jevtovic'in son 2,5 sezondur yaklaşık 150 kez forma giydiğini hatırlattı.

'AVRUPA'DA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ'

Büyük bir takımdan başka büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Jevtovic, ''Kariyerimi burada daha da geliştirmek istiyorum ve antrenmanlara katılıp, maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum Buraya gelmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Konyaspor hedefleri olan büyük bir takım. Son iki senedir Avrupa'da yer almıştı ve bu sene de Avrupa'da yer alma gibi büyük bir hedefi var. Takımımızın tıpkı bende olduğu gibi kazanma ruhu çok baskın. Ben de özellikle Türkiye Ligi'nde yer almak istiyorum. Konyaspor bu sezon ligin zirvelerinde bir yerde olacak ve Avrupa'ya gitmeyi başaracak'' dedi.

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Atiker Konyaspor, Jevtovic'i renklerine bağladı
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