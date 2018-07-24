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'de Soldado sevinci

, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı süren , takımdan ayrı koşulara başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:58
Fenerbahçe'de Soldado sevinci

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde futbolcuların, taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.

Sakatlığı süren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynanacak karşılaşmalara yetiştirilmeye çalışılan İspanyol golcü , takımdan ayrı koşulara başladı.

Antrenmanda yer almayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'ya ise özel programlar uygulandı.

Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

Hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek sarı-lacivertliler, yarın İzmir'e gidecek. İzmir'de 28 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak Fenerbahçe, aynı gün İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.

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Fenerbahçe'de Soldado sevinci
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