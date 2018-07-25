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Aatif 3 hafta yok

’nin yeni teknik direktörü Cocu’nun da gözdesi olan Faslı oyuncu sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Aatif 3 hafta forma giyemeyecek

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Aatif 3 hafta yok

li bir süredir yaşadığı ağrılar sebebiyle dün ameliyat oldu. Sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Aatif, Liv Hospital'da menisküs operasyonu geçirdi. 32 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi 3. tur ön elemesindeki Benfica maçlarıyla Süper Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında forma giymesi zor gözüküyor.

JANSSEN'I HOCASI BIRAKTI
TOTTENHAM'da menajer Mauricio Pochettino, F.Bahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Vincent Janssen'le ilgili konuştu. Hollandalı forveti kamp kadrosuna almayan Pochettino, "Vincent'ın durumu gayet açık" diyerek kadroda onu düşünmediğini açıkladı. İngiliz basını da Tottenham'ın, zorunlu satın alma opsiyonu ile Janssen'i kiralamak istediğiniy azdı.

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Aatif 3 hafta yok
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