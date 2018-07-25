Aatif 3 hafta yok

Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe bir süredir yaşadığı ağrılar sebebiyle dün ameliyat oldu. Sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Aatif, Liv Hospital'da menisküs operasyonu geçirdi. 32 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi 3. tur ön elemesindeki Benfica maçlarıyla Süper Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında forma giymesi zor gözüküyor.

JANSSEN'I HOCASI BIRAKTI

TOTTENHAM'da menajer Mauricio Pochettino, F.Bahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Vincent Janssen'le ilgili konuştu. Hollandalı forveti kamp kadrosuna almayan Pochettino, "Vincent'ın durumu gayet açık" diyerek kadroda onu düşünmediğini açıkladı. İngiliz basını da Tottenham'ın, zorunlu satın alma opsiyonu ile Janssen'i kiralamak istediğiniy azdı.