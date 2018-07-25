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, 'u renklerine bağladı

() ekiplerinden , (Ligue 1) takımlarından 'nun Brezilyalı oyuncusu 'u 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 01:45
Barcelona, Malcolm'u renklerine bağladı

() takımlarından , Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom Filipe Silva de Oliveira'yı Fransız kulübü 'dan transfer etti.

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre, Malcom olarak tanınan futbolcu, 41 milyon avroya transfer edildi. 21 yaşındaki futbolcu, kendisini 2022-23 sezonu sonuna kadar Katalan ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Haftaya salı Barselona'ya gidecek Malcom, takımın ABD turu öncesi çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek.

İspanyol basını, Malcom'un 38 milyon avro veren Roma ile anlaşmak üzereyken Barcelona'nın devreye girip daha yüksek teklifte bulunarak transferi bitirdiğini öne sürdü.

Ülkesinin Corinthians takımında profesyonelliğe adım atan Malcom, 2016'nın ocak ayında 5 milyon avro karşılığında Bordeaux'ya gitmişti.

Malcom; Clement Lenglet ve Arthur Melo'dan sonra Barcelona'nın yaz transfer sezonunda renklerine bağladığı 3. oyuncu oldu.

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Barcelona, Malcolm'u renklerine bağladı
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