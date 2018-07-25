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'de forvet i: 'dan karşılanamaz Janssen talebi

, 'a 'i bedelsiz olarak kiralamayı teklif etti. Tottenham ise 12 aylık kiralama anlaşmasının ardından 10 milyon Euroluk zorunlu satın alma maddesi koymak istiyor. Görüşmeler sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 13:55
Fenerbahçe'de forvet transferi: Tottenham'dan karşılanamaz Janssen talebi

'de forvet i için çalışmalar sürüyor. Listenin başında yer alan isim olan için yapılan görüşmelerin detayları da belli oldu.

'den edinilen bilgiye göre, menajeri Pochettino'nun gelecek sezon kadrosunda düşünmediği açıkladığı Hollandalı golcü için Fenerbahçe 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Ancak Tottenham, oyuncuyu bonservisi ile elden çıkarmak istediği için bu teklifi reddetmese de bir ekleme ile yanıt verdi: Sezon sonunda 10 milyon Euro'ya bonservisini de alın.

Ekonomik şartları bu duruma müsait olmayan Fenerbahçe'nin uzun dönemli taahhütlerden kaçması beklenirken, Tottenham'ı 'zorunlu satın alma' şartı konusunda ikna etmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de forvet transferi: Tottenham'dan karşılanamaz Janssen talebi
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