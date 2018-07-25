Fenerbahçe'de forvet transferi: Tottenham'dan karşılanamaz Janssen talebi

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Listenin başında yer alan isim olan Vincent Janssen için yapılan görüşmelerin detayları da belli oldu.

İngiltere'den edinilen bilgiye göre, Tottenham menajeri Pochettino'nun gelecek sezon kadrosunda düşünmediği açıkladığı Hollandalı golcü için Fenerbahçe 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Ancak Tottenham, oyuncuyu bonservisi ile elden çıkarmak istediği için bu teklifi reddetmese de bir ekleme ile yanıt verdi: Sezon sonunda 10 milyon Euro'ya bonservisini de alın.

Ekonomik şartları bu duruma müsait olmayan Fenerbahçe'nin uzun dönemli taahhütlerden kaçması beklenirken, Tottenham'ı 'zorunlu satın alma' şartı konusunda ikna etmesi bekleniyor.