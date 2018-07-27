"Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i istemiyor"

SABAH'ın 11 Haziran'da duyurduğu Gomis'in zam istediği haberi son günlerde gündemi meşgul ediyor. Ve SABAH'ın ulaştığı Gomis'in menajeri Patrick Mendy, son gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: "En baştan başlıyorum. Bafe (Gomis) geçen sezon başında Galatasaray'la daha iyi maddi şartlardan 4 senelik sözleşme imzalamak istedi. O dönemki yönetim bize "Eğer iyi bir sene geçirirse sezon sonu tekrar şartlarına bakarız" sözü verdi ve biz de mevcut sözleşmeyi imzaladık. Galatasaray şampiyon oldu ve Bafe gol rekorları kırdı. Biz de (İkizi Etienne Mendy ile birlikte) imza atarken aldığımız sözleri görüşmek için İstanbul'a geldik.

Gomis'in zam isteği ile ilk haberi SABAH 11 Haziran'da yapmıştı.

BIRAKMAYA HAZIRLAR!

ELBETTE yönetimin değiştiğini biliyorduk ama kulübün yönetimden bağımsız bir duruşu olacağını düşünmüştük. Ancak bize UEFA şartlarından dolayı ücret yükseltmenin mümkün olmadığını söylediler. En önemlisi biz bu görüşmede Gomis'i bırakmaya hazır olduklarını gördük. Oysa Bafe Galatasaray'ı çok seviyor ve önceliği kalmak... Bu yüzden de bu dönemde kendisine gelen birçok somut teklifi reddetti.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

BAFE kalmak istediği için biz de "Aynı maaşla 2020'de bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatın" dedik. Çünkü Bafe futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. Ama yönetim bunu da reddetti ve "Bu şartlar size uygun değilse, iyi bir teklif söz konusu olursa Bafe'yi bırakabiliriz" dedi. Bafe şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim için üzüntü veren şu ki; kulübün Bafe'yi elinde tutmak istemediğini hissediyoruz."

ST.ETİENNE İDDİASI GELDİ

GOMIS ile ilgili Fransız basını bomba bir iddia ortaya attı. Peuple-Vert adlı internet sitesinin haberine göre 32 yaşındaki santrfor için eski kulübü St.Etienne devreye girdi. Haberde Fransız kulübünün başkanı Romeyer'in Gomis'i telefonla aradığı ve durumunu sorduğu öne sürüldü.

PARA İÇİN DEĞİL ARMA İÇİN!

Geçen sezon parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmediği iddia edilen Gomis ertesi hafta Osmanlıspor'a gol atınca "Para için değil arma için oynuyorum" hareketini yapmıştı.