Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Collina, UEFA'daki görevini bıraktı

Collina, 'daki görevini bıraktı

, 58 yaşındaki 'nın keşisel sebepler nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 20:44
Collina, UEFA'daki görevini bıraktı

Hakem Komitesi Başkanı , görevinden ayrıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Collina'nın kişisel sebeplerle görevinden ayrıldığı, yerine Roberto Rosetti'nin getirildiği belirtildi.

Uluslararası Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez "dünyanın en iyi hakemi" unvanına layık görülen Collina, 1988-2005 yıllarında düdük çalmıştı.

Collina, 2010 yılından bu yana UEFA'da hakem komitesi başkanlığı görevini yürütüyordu.

IFFHS'nin 2008 yılında "yılın hakemi" seçtiği 50 yaşındaki İtalyan futbol adamı Rosetti ise 2006-2009 yılları arasında üst üste 4 yıl ülkesinde en iyi hakem ödülünü almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Collina, UEFA'daki görevini bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN