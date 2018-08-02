Fenerbahçe uçuşa hazır

Zorlu Benfica
maçları öncesi son hazırlık karşılaşmasını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda Josef De Souza ile iki kez gole yaklaştı.
28'de Skrtel'in aşırdığı topa voleyi çakan sambacı, direğe nişanladı.
38'de ise Valbuena'nın serbest atıştan ortaladığı meşin yuvarlağa kafayı vuran Souza, bu kez kaleci Cragno'nun ayaklarına takıldı.
Perdeyi 51'de forvet olarak sahaya çıkan Alper açtı... Sağdan Ayew'in Giuliano'ya kestiği topu İtalyan savunması Alper'e indirdi, o da rahat bitirdi: 1-0...
57'de Eljif orta sahadan driplingle getirdiği topu ceza sahası içinde Alper'e çıkardı. Alper şık bir vuruşla duble yaptı: 2-0.
68'de Valbuena'nın kaptırdığı top sonrası sağdan gelen pas, Marco Sau'yu Volkan'la karşı karşıya bıraktı. Sau'nun vuruşu skoru belirledi: 2-1... Fenerbahçe, transferi tamamlayamamasına rağmen Benfica'ya en hazır haliyle gidiyor. Cagliari maçındaki arzu, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi için en büyük silahı...
NASIL OYNADILAR?
ALPER: Sahada belki pek gözükmedi ama iki golle ön plana çıktı. Alışık olmadığı en uçta görev yapması kendisini biraz zorladı. Ancak fiziksel durumu, salı günkü maç için 11'e hazır olduğunu gösterdi.
GİULİANO: Fiziksel olarak Eljif Elmas ile birlikte en hazır isim durumunda. Belki dün hücum bölgesinde çok fazla katkı yapamadı ama takım savunmasını en uçtan başlatması, Benfica stratejisi adına çok önemliydi.
başından bu yana Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı... Feyenoord maçından sonra Cagliari maçında da mükemmel oynadı. İkinci golde topla ceza sahasına kadar girip Alper'e çıkarması, olgunlaştığının göstergesi.
AYEW: Takımla henüz uyum sağlayamamasına rağmen ilk maçında olumlu izler bıraktı. Ayew, rakip eksiltmede çok becerili olduğunu gösterdi. Kolay faul alması, Fenerbahçe'ye birçok duran top şansı yarattı.
BENFİCA 11'İNİ DENEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Cagliari önünde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Benfica ile oynayacakları maçın muhtemel 11'ini denedi. Cocu, sadece ağrıları bulunan Mehmet Topal
'a şans vermezken, Topal'ın pozisyonunda Eljif'i oynattı.
Cocu'nun forvet olarak sahaya sürdüğü Alper, "Hocamız 'Forvet gelsin gelmesin sen çalışmanı bozma. Senden çok memnunum' dedi. İyi bir form yakaladım, devam ettirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
Ruhunu buldu
Benfıca maçı öncesindeki son prova olarak bakılıyordu... Aslında bu sezon seyredeceğimiz Fenerbahçe'nin ön izlemesi gibi kabul etmeliyiz 90 dakikayı. Önde baskı yapmak istediler. Yaptılar... Bu baskıyla topu kendi kalelerinden uzak tutmak istediler. Yaptılar... Sürekli rahatsızlık vererek rakibin oyununu bozmak istediler. Yaptılar...
Bu süreklilik ile hata beklediler.
Oldu... (Alper'in ilk golündeki ters vuruş). Mücadele isteği, koşu kalitesi veya oyun disiplininde sorun var mıydı? Yoktu... Günün futbol anlayışının temel kriterlerinin hepsine sahip bir takım vardı sahada. İyi veya kötü yaptılar.
Bu bakışa göre değişir. Sonuçta sistem ile ilgili değil, kişisel performanslar takımın yönünü belirleyecek.
Oyunun kilitlendiği ilk yarıda duran toplarla etkili olmak istediler ve pozisyonlar buldular. Hasan Ali ile Valbuena'nın beraber korner atmaya gittiklerini de gördük. Geçen sene bu fikri eleştirip, boş konuşanlar aklıma geldi.
Valbuena'nın top kaybı, Cagliari'nin golünü getirdi. Fransız'ın çabası takdire değer ama hala takımın parçası olma niyetinde değil. Kendi oyununa, diğerlerini davet ediyor. Eljif ve Barış devre sonuna varmadan on birde sayacağımız gençler. Ayew ilk maçında doğru oyuncu olduğunu gösterdi. Sadece takımı tanıması gerekiyor. Bu oyun, Benfica'yı geçmeye yeter mi? Nasıl değerlendirdiğinize bağlı. "Ruhu" olan bir takım ve oyuncu grubu var.
Eğrisini-doğrusuna getirmeyi başarabilirler. En önemli kozları ise geçen sezondan gelen topun arkasına geçme disiplini olur.