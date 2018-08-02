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Konyaspor'dan görülmemiş forma tanıtımı!

yeni sezon formalarını, İspanyol yapımı '' dizisinden esinlendiği '' şarkısının çaldığı reklam filmiyle tanıttı.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 23:33
Konyaspor'dan görülmemiş forma tanıtımı!

yeni sezon için hazırlattığı ve kulüp çalışanlarının rol aldığı reklam filmini sosyal medya hesaplarında yayınladı. İspanyol dizisi ''den esinlenerek hazırlanan reklam filminde kulübün internet sitesinde yeni sezon formalarının kulüp müzesinde tanıtılacağını öğrenen taraftarların formalara ulaştığı anlar "" müziği eşliğinde gösteriliyor. Filmde ayrıca kulübün bu sezonda giyeceği 4 farklı forma gösteriliyor.

Forma üzerinde yazan isimler ise oldukça dikkat çekti. Formalarda ilk başkan Süreyya Ege, geçtiğimiz aylarda vefat eden futbolcu Muhammet Yürükuslu, 11 yaşında hayatını kaybeden Konyaspor taraftarı Alperen Öztaş ile 8 yıl önce kazada yaralanan futbolcu Poljac'ın isimleri yer alıyor.

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Konyaspor'dan görülmemiş forma tanıtımı!
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