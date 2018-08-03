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'da Eto'o ile yollar ayrıldı

, geçen sezon ara döneminde 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu 'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 18:01
Atiker Konyaspor'da Eto'o ile yollar ayrıldı

ara dönemindAntalyalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına, bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Atiker spor'da başarılı bir performans sergileyen Eto'o'nun sözleşmesinin, ücretinin yüksek olmasından dolayı feshedildiği öğrenildi.

Yeşil beyazlı yönetimin, Eto'o ile yüksek ücreti nedeniyle görüşme yapıldığı ve indirim söz konusu olmayınca karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Eto'o'nun tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.

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Atiker Konyaspor'da Eto'o ile yollar ayrıldı
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