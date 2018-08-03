Fiyatı sırtında Crystal Palace’ın talip olduğu Faslı 10 numara için sarı kırmızılı yönetim, geçen sene ödediği bonservis bedeli ve bonusun altında bir rakam için masaya oturmayacak

Younes Belhanda için şampiyonluk sonrasında 500 bin Euro da bonus ödemişti. Sarı-kırmızılı yönetim 8.5 milyon Euro yatırım yapılan Faslı oyuncuya 10 milyon Euro değer biçti. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın gündeminde olan 3 milyon 350 bin Euro garanti ücretten memnun olan Belhanda, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diyerek Çin ve Katar alternatiflerini gündeminden çıkarmıştı.



Fernando Muslera finalde kalede

PAZAR akşamı İstanbul'a dönen Muslera hafta başından bu yana Florya'da bireysel çalışmalar yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın izinli olduğu çarşamba günü kaleci antrenörü Taffarel'le idman yapan Uruguaylı eldiven dün ilk kez takımla çalıştı. Muslera'nın Akhisar'la oynanacak Süper Kupa finalinde kaleyi koruması bekleniyor. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Galatasaray 'ın Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis karşılığında satın aldığıiçin şampiyonluk sonrasında 500 bin Euro da bonus ödemişti. Sarı-kırmızılı yönetim 8.5 milyon Euro yatırım yapılan Faslı oyuncuya 10 milyon Euro değer biçti. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın gündeminde olan Belhanda için Galatasaray, 10 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapattı. Faslı yıldızın önceliği ise Galatasaray'da kalmak. Sarıkırmızılı takımda kazandığıPAZAR akşamı İstanbul'a dönen Muslera hafta başından bu yana Florya'da bireysel çalışmalar yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın izinli olduğu çarşamba günü kaleci antrenörü Taffarel'le idman yapan Uruguaylı eldiven dün ilk kez takımla çalıştı. Muslera'nın Akhisar'la oynanacak Süper Kupa finalinde kaleyi koruması bekleniyor.