Beşiktaş'ta Chadli satrancı! Yıllık 2.5 milyon Euro

Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Nacer Chadli ile prensip anlaşmasına vardı. Fas asıllı Belçikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. İşin kulüpler bazında ise tam satranç maçı yaşanıyor… Oyuncuyu Talisca'da olduğu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Beşiktaş, maliyetleri düşürmek adına İngiltere'de transfer sezonunun son günlerini bekliyor…



"BENİ BIRAKIN, BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM"

Önünde 5 günlük süreç olan Kara Kartal'da başkan Fikret Orman, pazartesi günü Ada'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. Premier Lig'den Championship'e düşmesi nedeniyle Chadli'nin ayrılmak istediği West Bromwich ise 29 yaşındaki futbolcuyu daha iyi bir kiralama bedeliyle İngiltere bir kulübe vermenin hesaplarını yapıyor… Bu noktada devreye giren Chadli'nin, West Brom'lu yöneticilere "Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.



NEGREDO YİNE ELDE KALDI

Arap kulüplerinden gelen teklifleri eşi istemediği için geri çeviren Alvaro Negredo, Rayo Vallecano'yla yaptığı görüşmeden de olumsuz ayrıldı. Beşiktaş'ta yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan golcü futbolcunun İspanyol kulübü tarafından kendisine önerilen rakamı beğenmediği öğrenildi.



LASK BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Lask Linz'le yapacağı mücadelenin biletleri bugün saat 14.00'ten itibaren satışa çıkarılacak. Bilet fiyatları 90 ila 800 TL arasında değişiyor.



REYES'TE EZELİ REKABET

İspanya'nın önemli gazetelerinden Marca'dan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Gazetenin haberine göre adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile birlikte anılan Diego Reyes için siyah-beyazlılar da devreye girdi. Bonservisi elinde olan Meksikalı futbolcunun kariyerine Türkiye ya da İngiltere'de devam edeceği belirtildi. 25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 23 maça çıkmış, 3 kez de ağları sarsmıştı.

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