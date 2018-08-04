Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta Chadli satrancı! Yıllık 2.5 milyon Euro

'ta Chadli satrancı! Yıllık 2.5 milyon Euro

, 29 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı oyuncu Chadli ile yıllık 2.5 milyon Euro üzerinden anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı ekibin, Chadli'nin kulübü Albion'la yaptığı görüşmelerde ise tam bir satranç yaşanıyor.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Beşiktaş'ta Chadli satrancı! Yıllık 2.5 milyon Euro

, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Nacer Chadli ile prensip anlaşmasına vardı. Fas asıllı Belçikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. İşin kulüpler bazında ise tam satranç maçı yaşanıyor… Oyuncuyu Talisca'da olduğu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Beşiktaş, maliyetleri düşürmek adına 'de sezonunun son günlerini bekliyor…

"BENİ BIRAKIN, BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM"
Önünde 5 günlük süreç olan 'da başkan , pazartesi günü Ada'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. 'den Championship'e düşmesi nedeniyle Chadli'nin ayrılmak istediği ise 29 yaşındaki futbolcuyu daha iyi bir kiralama bedeliyle İngiltere bir kulübe vermenin hesaplarını yapıyor… Bu noktada devreye giren Chadli'nin, West Brom'lu yöneticilere "Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

NEGREDO YİNE ELDE KALDI
Arap kulüplerinden gelen teklifleri eşi istemediği için geri çeviren Alvaro , Rayo Vallecano'yla yaptığı görüşmeden de olumsuz ayrıldı. Beşiktaş'ta yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan golcü futbolcunun İspanyol kulübü tarafından kendisine önerilen rakamı beğenmediği öğrenildi.

LASK BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Lask Linz'le yapacağı mücadelenin biletleri bugün saat 14.00'ten itibaren satışa çıkarılacak. Bilet fiyatları 90 ila 800 TL arasında değişiyor.

REYES'TE EZELİ REKABET
'nın önemli gazetelerinden Marca'dan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Gazetenin haberine göre adı uzun bir süredir ile birlikte anılan Diego Reyes için siyah-beyazlılar da devreye girdi. Bonservisi elinde olan Meksikalı futbolcunun kariyerine ya da İngiltere'de devam edeceği belirtildi. 25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 23 maça çıkmış, 3 kez de ağları sarsmıştı.

UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Chadli satrancı! Yıllık 2.5 milyon Euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN