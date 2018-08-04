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Domagoj Vida için 18 milyon

İngiliz kulüplerinin talip olduğu Hırvat stoper Domagoj Vida için en ciddi teklifin ’dan geldiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu 18 milyon bedelle Ada’ya gitmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Domagoj Vida için 18 milyon Euro

'de transfer sezonun biteceği tarih olan 9 Ağustos için geri sayım sürerken Vida'nın gideceği adres yavaş yavaş netleşmeye başladı. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Leicester City, Liverpool, West Ham ve Wolverhampton'un listesine giren 29 yaşındaki futbolcunun 18 milyon Euro civarında bir bedelle transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Vida için en yüksek teklifin 'in yeni ekibi 'dan geldiği ve başkan 'ın hafta başında gideceği İngiltere'de bu işe son noktayı koyacağı belirtildi. Vida'yla dört Ada kulübünün yanı sıra Fransa'dan Paris Saint Germain de ilgileniyordu.

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Domagoj Vida için 18 milyon Euro
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