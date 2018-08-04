Domagoj Vida için 18 milyon Euro

İngiltere'de transfer sezonun biteceği tarih olan 9 Ağustos için geri sayım sürerken Vida'nın gideceği adres yavaş yavaş netleşmeye başladı. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Leicester City, Liverpool, West Ham ve Wolverhampton'un listesine giren 29 yaşındaki futbolcunun 18 milyon Euro civarında bir bedelle transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Vida için en yüksek teklifin Premier Lig'in yeni ekibi Wolverhampton'dan geldiği ve başkan Fikret Orman'ın hafta başında gideceği İngiltere'de bu işe son noktayı koyacağı belirtildi. Vida'yla dört Ada kulübünün yanı sıra Fransa'dan Paris Saint Germain de ilgileniyordu.

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