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efsanesi anılıyor

’un efsaneleri arasında yer alan , vefatının 23. yılında mezarı başında anılacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 15:51
Adana Demirspor efsanesi Muharrem Gülergin anılıyor

'in vefatının 23'üncü yıldönümü dolayısıyla yarın saat Yarın saat 11:00'de Asri Mezarlıkta anma etkinliği düzenlenecek. Anma törenine camiası, ailesi ve sevenleri katılacak.

MUHARREM GÜLERGİN KİMDİR?

1924 doğumlu olan Muharrem Gülergin demir yolcu bir babanın 4 çocuğundan ikincisidir. 1940 yılında kurulan Demirspor Kulübünde ilk yılından itibaren futbolcu, yüzücü, sutopu oyuncusu ve atlet olarak 4 branşta hizmet verip, yüzme ve sutopu branşlarında milli takım kaptanlığına kadar yükseldi.

1957 yılında futbolu, 1962 yılında ise sutopunu bırakarak jübile yapan Gülergin, sırasıyla Adana il yüzme ajanlığı, yüzme-sutopu milli takımları teknik menajerliği, Adana Demirspor futbol takımı teknik direktörlüğü ve Adana Demirspor kulübü yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

1972-73 sezonunda Adana Demirspor'u 1. Lige çıkaran teknik adam olan Gülergin, 'in yetişmesinde de pay sahibidir. Evli ve üç çocuk sahibi olan Gülergin, 7 Ağustos 1995 tarihinde Adana'da hayatını kaybetti.

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Adana Demirspor efsanesi Muharrem Gülergin anılıyor
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