atv’de süper gala

DEV MAÇ İÇİN HEYECAN DORUKTA
Yeni sezonun ilk resmi sınavında Galatasaray
-Akhisarspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan Konya
dev mücadeleye hazır. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı ve çevresi, pankartlar ve iki takımın bayraklarıyla süslenirken, şehirde de bir bayram havası hakim. Biletlerin günler öncesinden tükendiği karşılaşma için futbolseverler dün gündüz saatlerinden itibaren Konya'ya gelmeye başlarken, esnafın da kalabalıkla birlikte yüzü güldü. 42 bin seyirci kapasitesine sahip olan Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, ikinci kez TFF Süper Kupa
maçı oynanacak.