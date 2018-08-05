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atv’de süper gala

Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisarspor saat 20.45’te ’da ’yı müzesine götürebilmek için karşı karşıya geliyor. ATV’den naklen yayınlanacak olan mücadeleyi yönetecek

RAŞİT ATEŞ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
atv’de süper gala
DEV MAÇ İÇİN HEYECAN DORUKTA
Yeni sezonun ilk resmi sınavında -Akhisarspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan dev mücadeleye hazır. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı ve çevresi, pankartlar ve iki takımın bayraklarıyla süslenirken, şehirde de bir bayram havası hakim. Biletlerin günler öncesinden tükendiği karşılaşma için futbolseverler dün gündüz saatlerinden itibaren Konya'ya gelmeye başlarken, esnafın da kalabalıkla birlikte yüzü güldü. 42 bin seyirci kapasitesine sahip olan Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, ikinci kez TFF maçı oynanacak.

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atv’de süper gala
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