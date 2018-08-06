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Aslan Wernbloom!

İki hafta önce Türkiye’de tatil yaptığı ortaya çıkan tecrübeli yıldızın eşi İstanbul’da yaşamaya sıcak bakıyor. Bu nedenle kocasının ’a imza atmasını engelledi. G.Saray adına futbolcu izleyen Elmander de oyuncu için olumlu rapor verdi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
Aslan Wernbloom!
Tolga Ciğerci ile yollarını ayırıp, orta sahaya transfer yapmak isteyen 'ın gündemine gelen son isim Pontus Wernbloom oldu. 7 sezon boyunca formasını giydiği CSKA Moskova ile sözleşme yenilemeyen ve iki hafta önce Türkiye'de tatil yaptığı ortaya çıkan İsveçli 8 numara, menajerler aracılığı ile sarıkırmızılılara önerildi. G.Saray adına futbolcu izleyen Elmander de tecrübeli futbolcu için olumlu rapor verdi. Wernbloom ile Lazio ve da ilgileniyordu. Hatta tecrübeli oyuncu PAOK'un davetiyle Yunanistan'a gitti. Ancak İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan eşi, imza atmasını engelledi. Önceliği Ndiaye olan sarı-kırmızılılar, bonservisine bedel ödemeyeceği için Wernbloom'u da gündemine aldı. Öte yandan Milan'ın hocası Gattuso, Galatasaray'ın transfer etmek istediği talebesi Andre Silva için "O çok önemli bir futbolcu. Geçen sezon zorluklar yaşasa da genç ve gelişebilir. Çok çalışıyor, böyle giderse kendisi için iyi olacak" açıklamasını yaptı.

?GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Öncelikle tribünlere VAR'la huzur gelmişti. da gayet güvenli ve kararlarını eleştiren oyunculara karşı da daha tahammüllü davrandı. Ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Hala hakeme itiraz var. Dünya Kupası'nda sistemi tanıyarak gelen hakem 3'lüsü de ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Artık tartışmasız huzur dolu maçlar bizi bekliyor.
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Aslan Wernbloom!
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