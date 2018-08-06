Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor Konya'da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltı atışlarını 5-4 kazanan Akhisarspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

SON PENALTIYI GOMIS KAÇIRDI

Akhisarspor maçın 5. dakikasında Seleznyov'la 1-0 öne geçti. Galatasaray bu gole 79. dakikada Eren Derdiyok'la karşılık verdi. Normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta penaltı atışlarına geçildi. Tüm futbolcular vuruşlarını gole çevirirken Galatasaray adına topun başına geçen Gomis, kaleci Fatih'i geçemedi ve kaçan penaltı sonucu Süper Kupa, Akhisarspor'un oldu.

İŞTE O ANLAR!

Gomis'in penaltıyı kaçırdığı o an ve Akhisarsporlu futbolcuların galibiyet sevinçleri. pic.twitter.com/8hjTt8ozK1 — Sabah Spor (@sabahspor1) 5 Ağustos 2018

MAÇIN GOLLERİ

5' Seleznyov (Golü izlemek için tıklayın)

79' Eren Derdiyok (Golü izlemek için tıklayın)

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

İLK YARI

1' Muslera'nın hatasında top ceza alanı içerisinde Seleznyov'da kaldı ancak vuruşunda top savunmadan döndü.

5. dakikada Manu, kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Savunmadan seken top, Barbosa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, savunmadan seken top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Seleznov, Nagatomo'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Akhisarsporlu Seleznyov, Galatasaray'a karşı 6. maçında 6. golünü attı. pic.twitter.com/dEBKDqhXTv — Sabah Spor (@sabahspor1) 5 Ağustos 2018

41' Savunmada Galatasaray'ı 3'e 2 yakalayan Akhisarspor'da Seleznyov'un sağ çaprazdan çektiği şut direkten döndü. (Pozisyonu izlemek için tıklayın)

44' Cüneyt Çakır, pozisyon sonrası Dany'ye vereceği kart ile ilgili inceleme yapmak üzere televizyonun başına geçti. Cüneyt Çakır VAR'da yaptığı incelemenin ardından Dany'nin kartını değiştirmedi. (Pozisyonu izlemek için tıklayın)

İKİNCİ YARI

63. dakikada Manu'nun sol kanattan gönderdiği topa yükselen Seleznov, meşin yuvarlağı az farkla auta gönderdi.

65. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Eren Derdiyok'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

70. dakikada orta sahada Nagatomo'dan kaptığı topla ceza sahasına giren Miguel Lopes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, topu üstten auta gönderdi.

79. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Nagatomo'nun ara pasına hareketlenen Eren Derdiyok, altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Galatasaray 1-1 Akhisarspor. İşte Galatasaray'ın beraberlik golü.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

UZATMA BÖLÜMÜ

95. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

Yunus Akgün'ün müthiş şutu ve Fatih Terim'in tepkisi! pic.twitter.com/ix5sBW8uXx — Sabah Spor (@sabahspor1) 5 Ağustos 2018

Uzatma bölümünde başka önemli pozisyon olmadı ve karşılaşmanın galibini belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILAR

Akhisarspor'da Güray Vural, Larsson, Ömer Bayram, Miguel Lopes ve Seleznov fileleri havalandırdı. Galatasaray'da ise Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Feghouli ve Rodrigues, topu filelerle buluştururken, Gomis penaltı atışından yararlanamadı.

Galatasaray - Akhisarspor maçı seri penaltı vuruşları

Penaltı atışları sonunda Akhisarspor, Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo (Dk. 102 Carole), Donk (Dk. 76 Selçuk İnan), Fernando (Dk. 69 Yunus Akgün), Feghouli, Belhanda (Dk. 59 Eren Derdiyok), Rodrigues, Gomis

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 66 Larsson), Dany, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 98 Onurcan Güler), Barbosa (Dk. 63 Miguel Lopes), Manu (Dk. 76 Güray Vural), Seleznov

Goller: Dk. 5 Seleznov (Akhisarspor), Dk. 79 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mustafa Yumlu, Dk. 43 Dany, Dk. 45+3 Manu (Akhisarspor), Dk. 77 Rodrigues, Dk. 116 Serdar Aziz (Galatasaray)

Galatasaray - Akhisarspor maçı seri penaltı vuruşları