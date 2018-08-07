Beşiktaş'ta transfer Domagoj Vida'ya bağlı

Beşiktaş yönetimi transferde yol alabilmek için futbolcusu Vida'nın gitmesini bekliyor. Ekonomik sıkıntı içinde olan siyah-beyazlı takım, Hırvat futbolcunun transferini bu hafta bitirebilirse prensipte el sıkıştığı Nacer Chadli'yi renklerine bağlayacak. Takımı Premier Lig'den bir alt lig Championship'e düşen Nacer Chadli, İngiliz ekibi West Bromwich'den ayrılmak istiyor. Kartal, 29 yaşındaki Chadli ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fakat kulübü West Bromwich, Beşiktaş'tan 3 milyon Euro kiralama bedeli talep ediyor.

AHMET BULUT DA DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş bir yandan bu oyuncu için pazarlıklarına devam ederken, diğer yandan da menajer Ahmet Bulut vasıtasıyla Vida'yı satmaya çalışıyor. İngiltere'de transfer 9 Ağustos'ta sona eriyor. Bu nedenle Beşiktaş, Vida için Ada'ya çıkarma yapacak. Başkan Fikret Orman ve iki yöneticinin İngiltere'ye gidip transferleri bitirmesi bekleniyor. Vida'yı son olarak Wolverhampton, 16 milyon Euro teklif ederek transfer etmek istemişti.

VİDA'NIN BEŞİKTAŞ'TAN ALDIĞI ÜCRET:?

2017-18 sezonu: (Yarım sezon): 1.5 milyon Euro

2018-19 sezonu: 3.2 milyon Euro

2019-20 sezonu: 3.3 milyon Euro

2020-21 sezonu: 3.4 milyon Euro

2021-22 sezonu 3.5 milyon Euro

Not: 1.5 milyon Euro da imza parası aldı







?CHADLİ KİMDİR?

29 yaşındaki Nacer Chadli 1989 yılında Belçika'nın Liege kentinde doğdu. 1998 yılında futbol kariyerinin ilk adımını attı. Standart Liege alt yapısına yazılan sol kanat oyuncusu 2005 yılında MVV Maastricht'in altyapısına transfer oldu. 2007 yılında profesyonel olan Chadli, AGOWW Apeldoorn takımı ile 90 maça çıktı ve 28 gol attı. 2010 yılında 400 bin Euro'ya Twente'ye geçti. Burada futbolunun zirvesine tırmanan Chadli 2013 yılında Tottenham'a 8,1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Tottenham'ın 2 sezon formasını giyen Fas asıllı Belçikalı, 2016 yılında West Bromwich'e 15,2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.



ARAS, WİLLEM II'YE GİTTİ

Hollanda Ligi takımlarından Willem II, Aras Özbiliz'i Beşiktaş'tan kiralamak için işlemlere başlandığını açıkladı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu da dün yeni takımının idmanına katıldı. Beşiktaş, 2016'nın Ocak ayında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon Euro'ya transfer ettiği Aras'ı, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano, 2018'in şubat ayında ise Sheriff'e kiralamıştı.