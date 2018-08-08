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, 'u kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , 'den 'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 11:13
Bursaspor, Tunay Torun'u kiraladı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan 'da, hareketliliği sürüyor. spor'un 'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı açıklandı.

700 BİN EURO ALACAK

İstanbul ekibinden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanacak olan Torun'un yıllık 700 bin Euro alacağı öğrenildi. Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu, geçen sezon turuncu-lacivertli formayla ligde 6 maça çıkmış, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

İKİNCİ BAŞKAN AÇIKLADI

Bursaspor'un stadyumda yapılan sponsorluk anlaşmasına katılan 2. Başkan Cem Öztürk, basın mensupları ile yaptığı sohbette Tunay Torun transferini açıkladı. Öztürk, 28 yaşındaki oyuncunun bugün menajeriyle birlikte Bursa'ya geleceğini söyledi.

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Bursaspor, Tunay Torun'u kiraladı
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