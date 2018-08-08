Fenerbahçe avantajı Benfica'ya kaptırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren gol 69. dakikada Franc Cervi'den geldi. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos Salı günü 21.00'da oynanacak.
BENFICA 1 - 0 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU)
69' Franc Cervi
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
2. dakikada gelişen Benfica atağında, Gedson Fernandes'in ceza sahasının dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
24. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Vlachodimos'ta kaldı.
32. dakikada Cervi'nin sol çaprazdan şutunda, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Skrtel, rakip oyuncudan önce müdahale ederek meşin yuvarlağı son anda kornere attı.
39. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan gönderdiği topla Benfica ceza yayı içinde buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
45+1. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Ferreyra'nın sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
47. dakikada Cervi'nin ceza sahasına ortasında Jardel topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.
51. dakikada Salvio'nun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere attı.
69. dakikada Benfica öne geçti. Salvio'nun pasında ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Cervi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
84. dakikada Grimaldo'nun pasında Castillo şutunu çekti. Kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kontrol etti.
85. dakikada ceza sahasında topla buluşan Castillo'nun sert vuruşunda, kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.
86. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Skrtel ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Andre Almeida'nın vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
90+1. dakikada topla ceza sahasına sokulan Barış Alıcı'nın sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma, Benfica'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.