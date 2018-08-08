Kaleci, parası ödenmeyince kupaya el koydu

İzmit'te yaşayan, 2017-2018 sezonunda Düzce Çilimli Belediyespor'da kalecilik yapan ve takımın Süper Amatör Lig'de şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig'e çıkmasında katkısı olan Onur Öner, kulüpten alamadığını iddia ettiği 9 bin liraya karşılık şampiyonluk kupasına el koydu. Kupayla birlikte İzmit'e dönen Onur Öner, parası ödenene kadar kupanın kendisinde kalacağını söyledi.

'KAPTANLARIN MÜSAADESİYLE KUPAYA EL KOYDUM'

Takım arkadaşlarıyla birlikte güzel bir sezon geçirdiğini ifade eden Onur Öner, "2017-2018 sezonunu Çilimli Belediyespor ile geçirdim. Bu süreç içerisinde çok güzel bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta emeği geçen arkadaşlarımızın haklarını alamadıkları için sezon sonu veda gecesinde ben takım kaptanlarımızın müsaadesiyle kupayı almış oldum. Kupaya arkadaşlarımızın hakları için, alacakları ödenene kadar bir nevi el koymuş oldum. Çünkü bize alacaklarımızla alakalı geri dönüşlerde olumlu cevaplar gelmedi ve hatta çeşitli tavırlarda bulundular. Bu yüzden böyle bir mücadeleye girdim. Genel olarak bütün takımın ufak tefek alacakları var ama benim çok fazla alacağım kaldı. Çünkü ikinci sezondan itibaren hiçbir şekilde ödeme yapılmadı bizlere. Sezon sonu toplu olarak ödeneceği söylenen paralar, aradan 4 ay geçmesine rağmen çeşitli cezalar bahane edilerek bizlere verilmedi" dedi.

'HAKLARIMIZ VERİLMEDİ'

Kulüp yöneticileri ile futbolcuların görüştürülmediğini de iddia eden kaleci Onur Öner, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Muhsin Yavuz ile görüşme isteklerimiz sürekli reddedildi. Bu yüzden sesimizi başkanımıza duyuramadık. Bununla ilgili sorunlarımızın çözülmesini ve Çilimli Belediyespor'un şampiyonluk yolunda emeği olan bütün arkadaşlarımızın haklarının verilmesini istiyoruz. Kupayı aldıktan sonra tepkiler de oldu. Öncelikle bu şampiyonluğu biz Çilimli halkına armağan ediyoruz, fakat onlar da bu kupayı aldığım için çok tepki gösterdi, hak verenler de oldu. Bizim haklarımız verilmedi, bunu söylememize rağmen bize inanmayanlar oldu. Hâlâ bekliyoruz, kupaya sahip çıkan da olmadı ve alacaklarımız konusunda da bize geri dönüş yapan da olmadı."

'ALACAKLARIM ÖDENİNCE KUPAYI GERİ VERECEĞİM'

Onur Öner, alacaklarının ödenmesi durumunda kupayı geri vereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Alacaklarımı geri ödedikleri takdirde kupayı geri vereceğim. Bu kupanın manevi değeri çok büyük, benim için de aynı şekilde. Bu kupada sadece benim değil, bütün takımın ve Çilimli'nin hakkı var. Bu kupanın yeri Çilimli Belediyesi'dir. Bu yüzden ben de bundan dolayı huzursuzluk duyuyorum. Aslında benim olayımın bu kadar ses getirmesinin sebebi, bu sorunun amatör kulüplerin tamamında yaşanması oldu. Amatör kümede böyle bir problem uzun zamandır var. Bu soruna çözüm yolu bulabilmek için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sadece Çilimli Belediyespor değil, bütün amatör kümelerde uzun zamandan beri bu problem var. Biz herhangi bir sözleşme yapamıyoruz, tanıdığımız hocaların, yöneticilerin sözlerine dayanarak kulüplerle anlaşma yapıyoruz. Ancak işler her zaman yolunda gitmiyor. Kötü gidişat olduğu zaman sesimizi duyurabilecek herhangi bir resmi evrakımız yok, tamamen söz üzerine anlaşıyoruz."