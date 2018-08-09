Şenol Güneş: Benim suçum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol, Lask Linz maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında rakipleri hakkında ve transfer gelişmeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lask Linz'in Torshavn'dan daha güçlü ve kaliteli bir takım olduğunu belirten Güneş, "Avusturya ekibi savunma yaparken kontraya iyi çıkıyor. Oyunun iki yönünü de en iyi şekilde oynamalıyız. Rakibimizi ciddiye alacağız. Tempolu ve hızlı oynayacağız. Yemeden gol atarak rövanş için avantaj yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

VİDA DURUYOR, KONUŞULMAYAN FABRİ GİTTİ

Vida hakkındaki soruya "Geldiğinde bana takımın bir parçası olduğunu söyledi. Morali iyiydi. Zaten değerli ve direkt oynayabilecek bir futbolcu. Giderim düşüncesiyle gelmedi ama gidebilir. Bana resmi teklif olmadığını söylediler. Şu anda transferde en çok konuşulan isim Vida ama hiç konuşulmayan Fabri gitti. Bu işleri zamana bırakmak lazım" cevabını veren Şenol Güneş, satılması gündemde olan Alvaro Negredo için de şunları söyledi:

DUYGUSAL OLAN SADECE NEGREDO DEĞİL

"Onun duygusal olduğunu söylüyorsunuz. Ama bütün insanlar duygusaldır. Biz transferi gidecek oyunculara göre yapıyoruz. Gitmeyince de oyuncu fazlalığı oluyor. Bir futbolcun 1-2 yedeği olur, 4 tane olmaz. Oyuncu da bundan rahatsızlık duyar. İşin yönetim ve maliyet boyutu da var. Yoksa her mevkide 4-5 oyuncu benim işime gelir. Hoca, yönetim ve kadro açısından doğruları anlatmaya çalışıyorum. Anlatamadığım için ben suçluyum."

BİZ DEĞİL KEDİ ÖZLEDİ!

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta Bayern Münih'le oynanan maçta sahaya kedi girmiş ve oyun bir süre durmuştu. Ayrıca Beşiktaş'a UEFA'dan ceza gelmişti. Siyah-beyazlılar, 'Dünya Kediler Günü' paylaşımında "Biz değil, kedi özledi" ifadelerini kullanarak Alman kulübüne mesaj yolladı. Bayern Münih ise 'Kedi, bize giden yolu buldu" cevabını verdi.

KARTAL AVANTAJ İÇİN SAHADA

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenerek eleyen Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi Lask Linz'le 3. tur ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, sahasındaki ilk karşılaşmada seyircisinin de desteği ile play-off turunu büyük ölçüde garantileyecek bir skor alıp, rövanşa rahat çıkmayı hedefliyor.