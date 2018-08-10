Beşiktaş avantajı Babel'le kaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında LASK Linz'i ağırlayan Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederek tur yolunda avantajı yakaladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 6. dakikada Ryan Babel'den geldi. Turun ikinci ayağı 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ 1 - 0 LASK LINZ (MAÇ SONUCU)
6' Ryan Babel
6. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuzhan'ın ceza sahasına ortasında arka direkte Babel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
18. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Goiginger'in ortasında ön direkte Tetteh'in dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
21. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan ortasında ön direkte Lens topu önüne aldı. Hollandalı futbolcunun düzelterek ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
31. dakikada Tetteh'in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Holland'ın yaptığı vuruş kaleyle buluşmadı.
34. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Babel kafa vuruşunu yaptı. Kale önüne düşen topa Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
45+1. dakikada sol taraftan Lens'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti. Ceza yayı önünde topu önünde bulan Tolgay'ın aşırtma şutu direkten oyun alanına geri döndü.
51. dakikada Caner'in ortasında Larin göğsüyle indirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Oğuzhan'ın kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
58. dakikada sağ kanattan Lens'in pasında ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Tolgay'ın şutu kaleci Schlager'de kaldı.
69. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda yerden seken topa Pepe'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
84. dakikada Holland'ın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.
90+3. dakikada Quaresma'nın sol taraftan kullandığı kornerde kale önünde Pepe kafa vuruşunu yaptı. Arka direk dibinde Love'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Frankowski Bartosz x, Marcin Boniek xx, Jakub Winkler xx
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Necip xx, Caner xx, Oğuzhan xx (Love dk. 78 xx), Tolgay xx, Medel xx, Babel xx, Lens xx (Quaresma dk. 70 x), Larin xx (Negredo dk. 86 ?)
Yedekler: Utku, Roco, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Lask Linz: Schlager xx, Ramsebner xx, Trauner xx, Pogatetz xx, Ranftl xx, Holland xx, Michorl xx (Doğan dk. 90+1 ?), Ullmann xx, Goiginger xx, Tetteh xx (Otubanjo dk. 76 x), Frieser xx (Jamnig dk. 67 x)
Yedekler: Gebauer, Wostry, Wiesinger, Benko
Teknik Direktör: Oliver Glasner
Gol: Babel (dk. 6) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ramsebner, Goiginger, Trauner (Lask Linz)