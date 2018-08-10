Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da transfer rotası Marlon

'da transfer rotası

, “Denayer’i kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız” deyince; , Brezilyalı genç stoper ’u kiralamak için ’nın kapısını çaldı.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Galatasaray'da transfer rotası Marlon

Savunma hattının sınıfta kaldığı bir hazırlık dönemini geride bırakan G.Saray'da transferde öncelik savunmaya verildi. Eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, M. City'den gelen "10 milyon Euro'ya satmak istiyoruz'' cevabı sonrasında B Planı'nı devreye soktu. G.Saray'ın 'nın 22 yaşındaki genç stoperi için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Barcelona Genel Sekreteri Abidal'la temasa geçen yetkililer Marlon'u kiralamak istediklerini bildirdiler. Marlon, "Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız'' açıklamasını yapan Fatih Terim'in transfer kriterine de uyuyor.

Geçen sezonu Fransa'nın Nice takımında kiralık geçiren 1995 doğumlu Marlon'un ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Bülent Timurlenk diyor ki
'ın dünyada tanıdığı ve güvendiği tek stoper Denayer olmalı ki iki aydır Belçikalı savunmacının yolunu gözlüyor. Tamam, kasada para olmayabilir, kiralık oyuncu peşinde de koşabilirsiniz. Lakin 60 gündür bir kiralık stoperi alıp takımla uyum sağlaması için zaman tanımıyorsanız bunun adı plansızlıktır.

İşte değeri en yüksek Türk futbolcu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da transfer rotası Marlon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN