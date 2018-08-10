Hovarda Beşiktaş

1- Rakibin zayıf oyunu sayesinde kötü zeminin dezavantajını ortadan kaldıran Beşiktaş, geçtiğimiz sezon sıkça denediği kanat organizasyonları ile hücum yapma anlayışını Linz karşısında da sürdürdü.

2- Karşılaşmanın 6. dakikasında Oğuzhan ve Babel rolleri değişti. Merkezde oynayan Oğuzhan, sağ kanat olarak sahaya çıkan Babel'e açtığı şık orta ile Hollandalı futbolcuya adeta 'Al ve at' dedi. Skor maçın hemen başında 1-0'a geldi. 3- BU dakikadan sonra oyununun üstünlüğünü elinden bırakmayan Beşiktaş, buna rağmen ilk 45 dakikada Larin'i sadece üç kez topla buluştururken, gözler kilit pasları ile öne çıkan ve boşluğu henüz doldurulamayan Talisca'yı aradı.

4- İlk yarının son saniyelerinde ceza sahası dışından Tolgay Arslan'ın oyunun son bölümünde ise Love'ın kale dibinden vuruşu direkten döndü.

5- Fizik gücü ile öne çıkan Beşiktaş'ın savunma adamlarından Tolgay, Pepe, Necip, Medel ve Gökhan 90 dakikada girdiği 25 ikili mücadelenin 20'sini kazanmayı başardı. Bu formu ile Beşiktaş savunması rakibe hücumda fazla şans tanımadı.

6- Kartal, rakibine sadece 84. dakikada 1 isabetli şut fırsatı verirken onda da Tolga Zengin kritik bir kurtarış yaptı. Oğuzhan, Pepe, Lens ve Tolgay ile önemli pozisyonlar yakalayan Beşiktaş'ın da sadece 2 isabetli şutta kalması skoru belirledi.

PARTİZAN, BEŞİKTAŞ'A YAKIN: 2-1

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri Nordsjaelland ve Partizan dün akşam Danimarka'da karşı karşıya geldi. Sırp temsilcisi, deplasmanda oynadığı maçı Gomes ve Zakaric'in golleriyle 2-1 alarak rövanş için büyük bir avantaj elde etti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise Rasmussen'den geldi.

BİR GÖRÜŞ

Murat ÖZBOSTAN

Sancı var!

Baştan söyleyeyim, Beşiktaş bu turu deplasmanda da kazanır geçer, bunu yapacak kadroya sahip ama Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Şenol Güneş'in de takımı bize aynı şeyi anlattı. Gol sıkıntısı çok ama çok büyük. Seviyesi belli bir Avusturya takımı karşısında Vodafone Park'a gelen taraftar, ekran başındaki Beşiktaşlılar bol gollü –evet iki top direkten döndü amabir galibiyet bekliyordu. Atacağı bir gol rakibe rövanş için büyük umut verirdi. Yıllarca defansif organizasyonumuz bozuk diyorduk şimdi de hücum sancısı çekiyoruz…