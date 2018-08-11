Galatasaray sezonu 3 puanla açtı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 21. dakikada Serdar Aziz, 30. dakikada Bakary Kone ve 90+2'de Eren Derdiyok'tan (k.k.) geldi.

ANKARAGÜCÜ 1-3 GALATASARAY (MAÇ SONUCU)

7' Mostapha El Kabir

21' Serdar Aziz

30' Bakary Kone (k.k.)

90+2' Eren Derdiyok

KADROLAR

ANKARAGÜCÜ: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Bakary Kone, Yalçın Ayhan, Tiago Pinto, Ricardo Faty, Arif Morkaya, Thievy Bifouma, Youness Mokhtar, İlhan Parlak, Mostapha El Kabir.

YEDEKLER: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Lukasz Szukala, Kaan Uykur, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Kenan Özer, Mahmut Akan, Nduka Ozokwo, Lanre Kehinde

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok

YEDEKLER: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Celil Yüksel, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis, Yunus Akgün, Muğdat Çelik

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

7. dakikada gelişen atakta MKE Ankaragücü öne geçti. Orta sahada topla buluşan Mokhtar, bir süre sürdüğü meşin yuvarlağı savunmanın arkasına sarkan El Kabir'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da kaleci Muslera'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

14. dakikada Galatasaray'ın Sinan Gümüş ile kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest atışta topun başına geçen Maicon'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

21. dakikada Galatasaray skora denge getirdi. Sinan Gümüş'ün kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Maicon, kafayla topu arka direğe aktardı. Arka direkte boş pozisyondaki Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada Bakary Kone, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2

34. dakikada gelişen Galatasaray atağında, ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini geçtikten sonraki sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 2-1 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Onyekuru, pasını altıpasın hemen önündeki Sinan Gümüş'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşu etkisiz olunca, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

64. dakikada Bifouma ile gelişen atakta topla buluşan El Kabir, pasını Mokhtar'a aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak defanstan sekerek, ceza alanı sağ çaprazında El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda da top kaleye paralel giderek oyun alanını terk etti.

83. dakikada Belhanda'nın sert vuruşunda, top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un üzerinden aşırtarak ağlara yolladı: 1-3

Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 88 Sedat Ağçay), Bifouma, İlhan Parlak (Dk. 46 Kenan Özer), Mokhtar (Dk. 79 Kehinde), El Kabir

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues (Dk. 67 Selçuk İnan), Sinan Gümüş (Dk. 81 Belhanda), Onyekuru (Dk. 84 Feghouli), Eren Derdiyok

GOLLER: Dk. 7 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 21 Serdar Aziz, Dk. 30 Bakary Kone (Kendi kalesine), Dk. 90+2 Eren Derdiyok (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 4 Rodrigues, Dk. 45+2 Fernando (Galatasaray), Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 53 Mokhtar (MKE Ankaragücü)