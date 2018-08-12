Beşiktaş sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu açılış maçında Akhisarspor'lar karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray'ı penaltılarla yenerek Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor karşısında etkili bir futbol sergileyen siyah-beyazlılar, galibiyete Pepe ve Ryan Babel'in ilk yarıdaki golleriyle uzandı.



Akhisarspor'un maçtaki tek golünü Yehven Seleznyov kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Pepe'nin ortasında ön direkte Lens'in vuruşunda meşin yuvarlak Larin'e çarparak auta gitti.



15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gökhan Gönül yerden içeriye gönderdi. Ön direkte Larin'in dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



39. dakikada sol taraftan Caner'in içeri çevirdiği topa arka direkte Pepe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



42. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün verdiği pasla ceza sahası içi sağ tarafında Lens topla buluştu. Hollandalı futbolcunun içeri çevirdiği topa Babel'in kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





İKİNCİ YARI



53'üncü dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Manu'nun içeri çevirdiği topta arka direkte Seleznov topa dokunamadı.



56'ncı dakikada Necip'in verdiği yan pasta araya giren Seleznov ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-1.



62'nci dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Babel'in kafa vuruşu direkten döndü.



63'üncü dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Seleznov'un topuk pasıyla topla hareketlenen Manu, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.



76'ncı dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Roco'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.



90+2'nci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love'nin kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu çelmeyi başardı.



Mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



BEŞİKTAŞ - AKHİSARSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21:45

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer, Aykut, Sissoko, Miguel Lopes, Bilal, Larsson, Seleznov

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic?

DEĞİŞİKLİK OLMADI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ilk haftasında Akhisarspor'u ağırlarken, kadroda değişiklik olmadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz ile oynanan ilk maçın 11'ini Akhisarspor karşılaşmasında bozmadı.

Beşiktaş'ta Avrupa kupasındaki maçlarda olduğu gibi kalede Tolga Zengin görev aldı. Siyah-beyazlı takımın savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Pepe, Necip Uysal ve Caner Erkin'den oluşurken, bu oyuncuların önünde Gary Medel ile Tolgay Arslan şans buldu.

Akhisarspor karşısında orta sahada Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel oynadı. Siyah-beyazlı ekipte forvet hattında ise Cyle Larin yer aldı.

TOLGA ZENGİN, 496 GÜN SONRA

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, 496 gün sonra Süper Lig'deki bir maçta şans buldu.

Geride kalan iki sezonda siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabricio Ramirez'in yedeği durumunda kalan Tolga, ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 26. haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev almıştı. Beşiktaş, 2 Nisan 2017'de oynanan bu karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

ADRİANO VE GÖKHAN TÖRE YEDEKLER ARASINDA

Beşiktaş'ta LASK Linz mücadelesinde kadroda yer almayan Adriano Correia ile Gökhan Töre, Akhisarspor maçına yedek başladı.

Adriano, Avusturya ekibine karşı sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi de kadroya almamıştı.

VİDA VE HUTCHİNSON YİNE YOK

Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson kadroda yer bulamadı.

Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın da şans bulamayan oyunculardan oldu.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Vagner Love ve Alvaro Negredo yedek soyundu.

84 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş, 84 gün sonra Süper Lig'de bir maça çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etmişti. 19 Mayıs tarihinde oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Beşiktaş, yeni sezonu da taraftarları önünde açtı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park tribünlerini büyük oranda doldurdu. Mücadeleyi 30 bine yakın taraftar takip etti.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi kulübün eski başkanı Süleyman Seba lehine tezahüratta bulundu.

AKHİSARSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve bu sezon da Galatasaray önünde TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, Süper Lig'in startını ise Beşiktaş deplasmanında verdi.

Konuk ekibin teknik direktörü Safet Susic, Galatasaray mücadelesine göre Beşiktaş karşısında üç değişiklik yaptı.

TFF Süper Kupa maçının ilk 11'inde şans bulan Helder Barbosa ile Elvis Kofi Manu, siyah-beyazlı ekip karşısında yedek soyunurken, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Dany Nounkeu ise kadroda yer almadı.

Akhisarspor'da bu oyuncuların yerine Caner Osmanpaşa, Daniel Alexander Larsson ile Miguel Lopes forma giydi.