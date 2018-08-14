Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eto'o Katar'a transfer oluyor

Eto'o 'a transfer oluyor

Türkiye'de Antalyaspor ve Atiker Konyaspor forması giyen Kamerunlu futbolcu , Spor Kulübü ile anlaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 14:11
Eto'o Katar'a transfer oluyor

Birinci Futbol Ligi takımlarından Katar Spor Kulübü, Kamerunlu forvet oyuncusu Samuel Eto'o ile anlaştıklarını açıkladı.

İspanyol Xavi Hernandez ve Hollandalı Wesley Sneijder'den sonra Atiker Konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı feshettiği 3 Ağustos'tan bu yana kulüpsüz olan da Katar liginin yolunu tuttu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eto'o ile anlaşmaya varıldığı ve 37 yaşındaki golcünün akşam basına tanıtılacağı belirtildi.

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan Eto'o, 2015-2018 yılları arasınAntalyalyaspor, 2018 ara transfer döneminden sezon sonuna kadar da Atiker Konyaspor'da oynadı.

Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 sezonu, sırasıyla 20, 18 ve 12 golle tamamladı.

Fenerbahçe'de iki futbolcuyla yollar ayrılıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eto'o Katar'a transfer oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN