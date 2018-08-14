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'de Vermaelen harekatı başladı

’da ilk 11’de şans bulamayan 32 yaşındaki stoper ile her konuda anlaşma sağlayan , İspanyol deviyle bonservis pazarlığına oturdu.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Fenerbahçe'de Vermaelen harekatı başladı

'de bu akşam oynayacağı maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin deki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek. Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda önceliği savunmaya veren sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için harekete geçti. Listede ilk sırada olan 'nın Belçikalı savunmacısı 'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.

BARÇA İLE PAZARLIK MASASINDA

İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan yönetimi, Barça'yı da uygun bir bonservis bedeline ikna edip transferini bitirmeyi hedefliyor. Vermaelen, Cocu'nun özellikle talep ettiği sol ayaklı stoper tanımına bire bir uyuyor. Tecrübeli oyuncu sol bekte de görev yapabildiği için Cocu'nun tercihleri arasında zirvede yer alıyor. Vermaelen, Barcelona'da düzenli olarak 11'de yer bulamıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı geçerse iki farklı bölgeye daha takviye gündemde.

JANSSEN İÇİN BİR UMUT VAR

Bu bölgelerden ilki orta alan. Topal, Souza ve Eljif dışında alternatif bulunmayan orta alana bir takviye daha yapılması gündemde... Bunun yanı sıra Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Hollandalı santrfor hâlen F.Bahçe'nin listesinde. Şayet Devler Ligi'nde gruplara kalma şansı olursa, Kanarya geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Janssen'i kadrosuna katmak için girişim yapacak.

KİMDİR?

32 yaşındaki stoper Thomas Vermaelen, yıllarca Ajax ve formaları giydikten sonra 2014 yazında Barcelona'ya transfer oldu. Son yıllarda sık sık sakatlanması nedeniyle Katalan devinde düzenli oynayamayan Hollandalı savunmacı, topu oyuna sokmadaki becerisiyle tanınıyor. Geçen sezon Barcelona'da 14'ü olmak üzere toplam 19 maçta forma giyen emektar yıldız, bu maçlarda arkadaşlarına 1 kez asist yaparken, 4 de sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de stoper için 3 aday

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