Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Haziran ayından beri süren Gomis krizine son noktayı koyuyor. Sarı kırmızılı takımın Fransız golcüyü 11 milyon Euro karşılığında Suudia Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'a satacağı ve Marsilya'da geçen sezon Gomis'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu alacağı iddia edildi. 3.3 milyon Euro'luk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan ve yeni sezona isteksiz hazırlanan Gomis, Süper Kupa finalinde kaçırdığı penaltının ardından Süper Lig'deki ilk hafta sınavında Ankaragücü deplasmanında yedek oturmuştu. Galatasaray yönetiminin Gomis'in ayrılık ihtimali üzerine Yunan santrfor Kostas Mitroglou'yu kiralamak için Marsilya ile temasa geçtiği, Fransız kulübünün de ideal 11'inde olmayan forvetinden vazgeçebileceği ifade edildi. 30 yaşındaki Kostas Mitroglou, 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkili ve rakip defansa pres özelliğiyle dikkat çekiyor. Kostas'ın yıllık ücretinin de Bafetimbi Gomis'in aldığı rakamın altında olacağı gelen haberler arasında.

13 GOL ATTI

Benfica'dan 15 milyon Euro'ya transfer olan Mitroglou geçen sezon Marsilya'da 9 lig maçında 11'de görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 30 resmi maçta 13 gol attı.