Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu

Bafetimbi 'in yeni adresi belli oldu

Bafetimbi için Arabistan ekibi ile 11 milyon Euro’ya el sıkıştığı iddia edilen ’ın alternatifi Marsilya’nın Yunan santrforu .

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu

yönetimi ve teknik heyeti, Haziran ayından beri süren krizine son noktayı koyuyor. Sarı kırmızılı takımın Fransız golcüyü 11 milyon Euro karşılığında Suudia Arabistan kulübü Riyad'a satacağı ve Marsilya'da geçen sezon Gomis'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği 'nu alacağı iddia edildi. 3.3 milyon Euro'luk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan ve yeni sezona isteksiz hazırlanan Gomis, Süper Kupa finalinde kaçırdığı penaltının ardından Süper Lig'deki ilk hafta sınavında Ankaragücü deplasmanında yedek oturmuştu. Galatasaray yönetiminin Gomis'in ayrılık ihtimali üzerine Yunan santrfor Kostas Mitroglou'yu kiralamak için Marsilya ile temasa geçtiği, Fransız kulübünün de ideal 11'inde olmayan forvetinden vazgeçebileceği ifade edildi. 30 yaşındaki Kostas Mitroglou, 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkili ve rakip defansa pres özelliğiyle dikkat çekiyor. Kostas'ın yıllık ücretinin de Bafetimbi Gomis'in aldığı rakamın altında olacağı gelen haberler arasında.

13 GOL ATTI

Benfica'dan 15 milyon Euro'ya transfer olan Mitroglou geçen sezon Marsilya'da 9 lig maçında 11'de görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 30 resmi maçta 13 gol attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN