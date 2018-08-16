Şenol Güneş, Lask Linz rövanşı öncesi iddialı konuştu: İyi oyun ve tur

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Lask Linz rövanşı öncesi yaptığı basın toplantısında "Yine kazanmak istiyoruz" dedi. İşte Güneş'in değerlendirmeleri:
Yine kazanmak için sahaya çıkacağız. İlk skordan bağımsız olarak iki tarafın da güzel futbol oynayacağını düşünüyorum.
Umarım izleyenlerin de keyif alacağı bizim de kazanacağımız bir maç olur.
Takım olarak genel prensibimiz belli. Kazanan bir takım yaratmak. Felsefemiz kazanmak üzerine. Kazanmayı da güzel futbolla yapmak istiyoruz.
Tüm oyuncularımdan faydalanmak istiyorum ancak herkes en iyisini yapmalı.
Larin ve Vagner, ilk hazırlık döneminden beri bizimle. Larin zaman zaman iyi işler yapıyor ama eksikleri var. Vagner çok çalışıyor ama üretkenlik sıkıntısı oldu. Negredo ise sakatlık nedeniyle fazla çalışamadı. BABEL: ÖZGÜVENİMİZ YÜKSEK
Beşiktaş'ın en önemli kozlarından Babel
, "Zor bir mücadele ama son iki maçta aldığımız sonuçlarla özgüvenimiz yükseldi. Elbette geliştirmemiz gereken birçok alan var ama gidişat olumlu ve bence Linz maçına yansıyacak" dedi. YİNE SAĞLAM DURACAĞIZ
Lask ?Linz Teknik Direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını aktardı. Glasner, "Ev ödevimizi yaptık. Rakibimize karşı burada iyi bir performans göstererek, ihtiyaç duyduğumuz golü bulacağımıza inanıyorum. Futbolcularımız sahaya korkusuz bir şekilde çıkacak. Beşiktaş'ın bize vereceği fırsatları kullanmaya çalışacağız. Savunmada da İstanbul'da olduğu gibi yine sağlam duracağız" değerlendirmesini yaptı.