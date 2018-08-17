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, inden çekildi!

'nın 'a gitmek istemesi, 'nin milli futbolcuyu kadrosuna katmasını engelledi. Yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe den çekildi ve Emre, sarı kırmızılı takımla anlaştı.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 16:41
Fenerbahçe, Emre Akbaba transferinden çekildi!

inde mutlu sona ulaştı. 'la anlaşan sarı kırmızılı takım, oyuncu ile de prensipte el sıkıştı. Saivet transferi için Bursa'da olan oyuncunun menajeri Serdar Dağlı ile son görüşmeyi yapacak olan Galatasary daha sonra bu transfere resmiyet katacak.

Öte yandan 'nin dün yaşanan gelişmenin ardından bugün transferden nasıl çekildiği de ortaya çıktı. Emre Akbaba'nın Galatasaray'a gitmek istemesinden dolayı kulüpler anlaşsa da Fenerbahçe'ye olumsuz cevap verdiği belirtildi. Bu gelişmenin üzerine Comolli ile görüşen Emre Akbaba cephesi bu transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi ve sarı lacivertli ekip de aradan çekildi.

Ardından NEF sponsorluğu ile Alanyaspor'un istediği fiyata çıkan Galatasaray, Emre Akbaba transferini bitirdi.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Fenerbahçe, Emre Akbaba transferinden çekildi!
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