Fenerbahçe, Emre Akbaba transferinden çekildi!

Emre Akbaba transferinde Galatasaray mutlu sona ulaştı. Alanyaspor'la anlaşan sarı kırmızılı takım, oyuncu ile de prensipte el sıkıştı. Saivet transferi için Bursa'da olan oyuncunun menajeri Serdar Dağlı ile son görüşmeyi yapacak olan Galatasary daha sonra bu transfere resmiyet katacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin dün yaşanan gelişmenin ardından bugün transferden nasıl çekildiği de ortaya çıktı. Emre Akbaba'nın Galatasaray'a gitmek istemesinden dolayı kulüpler anlaşsa da Fenerbahçe'ye olumsuz cevap verdiği belirtildi. Bu gelişmenin üzerine Comolli ile görüşen Emre Akbaba cephesi bu transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi ve sarı lacivertli ekip de aradan çekildi.

Ardından NEF sponsorluğu ile Alanyaspor'un istediği fiyata çıkan Galatasaray, Emre Akbaba transferini bitirdi.

HABER: Serkan AKKOYUN