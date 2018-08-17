Trabzon evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ikinci haftada sahasında Demir Grup Sivaspor'u konuk etti Trabzonspor karşılaşmayı Olcay Şahan ve Rodallega'nın golleriyle 3-1 kazandı.



Trabzonspor 3-1 Sivasspor (45+5' Douglas 27') (Hugo Rodallega 13') (Hugo Rodallega) (P) 7' Olcay Şahan)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

2. dakikada Robinho'nun kafa pasında, bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Kone'nin geriden gelen Novak'ın müdahalesine karşın vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

7. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Pereira'nın ortasında, arka direkte topla uygun durumda buluşan Olcay Şahan'ın düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelere gitti: 1-0

13. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Hosseini, oyuna yeni giren Braz'ın kendisini çekmesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada Rodallega kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelere gönderdi: 2-0

23. dakikada sağ taraftaki Rodallega'nın pasında, ceza alanı içinde Douglas, yakın mesafede Olcay Şahan'dan önce davranıp son anda araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

27. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Savunmanın hatasında topu kapan Yusuf Yazıcı'nın pasında Olcay Şahan meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar'ın yanından Rodallega'nın önüne çıkardı. Bu futbolcu da dokunarak topu filelere gönderdi: 3-0



29. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın şutunda, kaleci Tolgahan Acar topu üsten kornere gönderdi.

30. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan dönen topu Rodallega tamamlamak istedi ancak Tolgahan bir kez daha gol izni vermedi.

37. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde uygun durumda iyi yükselen Braz'ın kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

45+4. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Ceza alanı ön çizgisinde Novak'tan kurtulan Douglas'ın, sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp filelere gitti: 3-1

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 üstün tamamladı.

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor



11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone

Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluştu.

Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıktı.

SON GALİBİYET KARAMAN'IN TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor, sahasındaki son galibiyeti geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman'ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı.

Medical Park Stadı'nda Kardemir Karabükspor'un başında sahaya çıkan Ünal Karaman, 90 gün sonra bu kez bordo-mavili takımın başında olacak.

Ünal Karaman ayrıca, Demir Grup Sivaspor karşılaşmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör olarak Medical Park Stadı'nda ilk sınavına çıkacak.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Bu sezon sahasında ilk resmi maçına çıkacak Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi üzerine cuma günü saat 21.45'te oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı için bugün saat 22.00'ye, maç günü ise maç saatine kadar tüm satış noktalarımızdan bilet yüklemesi yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İki takım arasında geride kalan 24 maçta Trabzonspor'un 12, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR

Trabzon'da oynanan 12 maçta bordo-mavili takımın 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısındaki yenilgilerini, 2007-2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü maçta çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) ve geçen sezon 2-0'lık sonuçla almıştı.