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Yazarlar - maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında , deplasmanda Avusturya ekibi ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçı 1-0 kazandıkları için bir üst tura yükseldi. Spor yazarları LASK Linz - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 09:47
Yazarlar LASK Linz - Beşiktaş maçını yorumladı

MURAT ÖZBOSTAN: Negredo'nun golü ve gerçekler

, Avusturya'da iki sezon önce birinci lige yükselmiş bir takım. Futbolcuların toplam değeri 14 milyon Euro. 'ın sadece Cenk'i satıp kasasına koyduğu para ise 21 milyon Euro. Linz'deki futbolcuların toplam kazancı acaba sadece Negredo'nun bir yılda kazandığından fazla mıdır? Bunlar rakamlar ama sahada yürekler, beyinler oynuyor. Geçmiş yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başına gelenlerden hiç ders çıkarmamışız. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa Ligi gruplarına bırakın kalmayı play-off bile oynamadan veda ediyordu ama Şenol Güneş'in sezon açılışında "İstemiyorum" dediği adam Negredo turu da getirdi, takımı da hocasını da ipten aldı.

İlk maçta 3-5 atıp rakibin rövanş için tüm umutlarını kırmak varken, tek golle kazanan futbolcular suçluydu. Dün gece de Şenol Güneş. 1-0 tehlikeli skor ve ilk iki resmi maçta oynamayan, vasat olduğu bilinen stoper Roco 11'de maça başladı ve gollerde hatalıydı. Tolga da iki yıl sonra kaleye geçmiş, Beşiktaş bir aydır bir kaleci almıyor, o da ikinci golde topu rakibin önüne attı. Bunlar dün sahada gördüklerimiz. Negredo'nun turu getiren golü bu gerçekleri yok saymamızı gerektirmiyor!

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Yazarlar LASK Linz - Beşiktaş maçını yorumladı
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