Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > ‘Çok daha iyi olacak’

‘Çok daha iyi olacak’

: Alternatifler arttıkça Trabzon çok daha iyi olacak. bizim iyi bildiğimiz bir şey. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok.

Giriş Tarihi: 18.8.2018
‘Çok daha iyi olacak’
Trabzonspor Teknik Direktörü , Sivasspor galibiyeti sonrası, "Çok daha iyi olacağız" dedi. İşte Karaman'ın değerlendirmesi: "Geçen sezondan hayli tahribatlı geldi futbolcular ve ağır idmanlardan geçtiler. Hiçbirinin hakkını yememeliyim. Bugün belki Burak kulübede olmasa Olcay yine yedek olacaktı. Uzun süredir sıkıntılar yaşıyoruz. Novak ve Hosseini sakatlıktan yeni çıktı. İnanın Hosseini ile Zargo'yu antrenmanda bile henüz yan yana oynatamamıştık. Alternatifler arttıkça Trabzonspor çok daha iyi olacak. bizim bildiğimiz bir şey. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Çok daha iyi olacak’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN