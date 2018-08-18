Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
, Sivasspor galibiyeti sonrası, "Çok daha iyi olacağız" dedi. İşte Karaman'ın değerlendirmesi: "Geçen sezondan hayli tahribatlı geldi futbolcular ve ağır idmanlardan geçtiler. Hiçbirinin hakkını yememeliyim.
Bugün belki Burak kulübede olmasa Olcay yine yedek olacaktı. Uzun süredir sıkıntılar yaşıyoruz. Novak ve Hosseini sakatlıktan yeni çıktı. İnanın Hosseini ile Zargo'yu antrenmanda bile henüz yan yana oynatamamıştık.
Alternatifler arttıkça Trabzonspor çok daha iyi olacak. Futbol
bizim bildiğimiz bir şey. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok."